Un homme poursuit les policiers de Floride qui l’ont sévèrement battu après une course-poursuite

Un homme de Floride a déposé jeudi une plainte fédérale contre trois agents du shérif de Jacksonville qui l’a sévèrement battu l’année dernière après s’être enfui d’un contrôle routier, alléguant qu’ils avaient utilisé une force excessive qui lui avait causé des blessures permanentes à la tête, à un œil et à un rein.

Le’Keian Woods, qui a déclaré qu’il souffrait toujours de migraines et de douleurs oculaires, poursuit les officiers de Jacksonville Hunter Sullivan, Trey McCullough et l’ancien officier Josue Garriga pour leur rôle dans le passage à tabac du 29 septembre 2023 qui a attiré l’attention nationale et des manifestations locales pour son gravité. Le shérif TK Waters a défendu le passage à tabac comme étant justifié.

Les coups ont laissé Woods avec une rupture du rein, un visage enflé et une lèvre ensanglantée. Un quatrième officier, Beau Daigle, est poursuivi pour avoir pointé son arme sur Woods, qui réclame des dommages-intérêts non précisés.

Les avocats Harry Daniels et Norman Harris ont accusé les policiers d’avoir ciblé Woods, 25 ans, et les deux amis avec qui il se trouvait parce qu’ils étaient noirs. Ils ont déclaré que les policiers ont utilisé le fait que le conducteur n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité comme prétexte pour arrêter leur camionnette sous la menace d’une arme après que Garriga ait affirmé avoir vu Woods vendre de la cocaïne à un homme dans une station-service. L’accusation de cocaïne a ensuite été abandonnée.

« Il s’agit clairement d’un cas d’erreur judiciaire et de profilage racial », a déclaré Harris. « Il ne s’agit pas d’un cas où les forces de l’ordre ont vu des jeunes hommes visés par des mandats d’arrêt pour des allégations d’infractions violentes. Il s’agit d’un cas où un contrôle a été concocté sur la base d’une violation du port de la ceinture de sécurité et les policiers sont sortis avec leurs armes au poing.

Alors que ses deux amis se conformaient aux exigences des policiers de rester dans le camion avec les mains visibles, Woods s’est enfui.

« J’avais un peu peur qu’il me tire dessus, que j’étais dans une situation grave, alors j’ai couru », a déclaré Woods, qui était en probation pour vol qualifié.

La vidéo de la caméra corporelle montre Sullivan poursuivant Woods, criant qu’il tirerait sur Woods avec son Taser s’il ne s’arrêtait pas. Lorsque Sullivan s’est approché suffisamment, il a tiré sur Woods deux fois avec le pistolet paralysant et Woods est tombé sur le visage. Sullivan, Garriga et McCullough l’ont frappé à coups de poing, de coude et de genou à la tête et au corps alors qu’ils tentaient de le menotter.

Woods, qui mesure 5 pieds 8 pouces et pèse 160 livres (1,7 mètre et 72 kilogrammes), se tortillait et mettait parfois une main ou l’autre derrière son dos, mais déplaçait ensuite l’autre sous lui. Les officiers beaucoup plus grands ont déclaré qu’ils craignaient qu’il ne cherche une arme à feu. Il leur a fallu deux minutes pour menotter Woods.

Daniels, un ancien officier de police, a déclaré qu’en Floride, donner un coup de genou à un suspect à la tête est considéré comme une force mortelle, l’équivalent légal de tirer sur quelqu’un. Il ne doit être utilisé que si une vie est en danger. Il a déclaré que des poursuites fédérales et étatiques seraient intentées ultérieurement contre le bureau du shérif.

Le bureau du shérif a refusé de commenter jeudi et l’Ordre fraternel de la police de Jacksonville, le syndicat des officiers, n’a pas répondu à un appel sollicitant des commentaires.

Lors d’une conférence de presse trois jours après l’arrestation de Woods, le shérif Waters, qui est noir, a déclaré que les vidéos des caméras corporelles prouvaient que les coups étaient nécessaires pour empêcher Woods de nuire aux policiers.

« Ce n’est pas parce que la force est laide qu’elle est illégale », avait alors déclaré Waters. Il a déclaré qu’aucun officier ne serait sanctionné.

La division des droits civils du ministère américain de la Justice a innocenté les policiers, affirmant que leurs actes « n’ont pas atteint » un niveau tel qu’ils pourraient être poursuivis en vertu de la loi fédérale. Daniels a déclaré que le ministère n’avait pas mené une enquête appropriée et que la décision ferait l’objet d’un appel.

Woods a été initialement accusé de résistance à son arrestation par la violence, de trafic armé de cocaïne et de méthamphétamine et d’autres crimes.

Mais en avril, six mois après son arrestation, les procureurs ont abandonné ces charges. Il a plaidé coupable d’avoir résisté à son arrestation sans violence pour s’être enfui du camion et a été condamné à neuf jours de prison qu’il avait déjà purgés. Garriga n’avait pas enregistré la prétendue vente de Woods sur ses caméras vidéo et aucun autre agent ne l’a vu.

« S’enfuir du camion est le seul crime qu’il a commis ce jour-là », a déclaré Nicole Jamieson, l’avocate de la défense pénale de Woods, lors d’un entretien téléphonique jeudi. Ce n’est pas parce que les policiers criaient à Woods d’arrêter de résister à son arrestation qu’il l’était réellement, a-t-elle déclaré.

Garriga, 34 ans, n’a pas pu témoigner contre Woods car plus tôt cette année, il a plaidé coupable aux accusations fédérales selon lesquelles il avait eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 17 ans. Il sera condamné à une peine comprise entre 10 ans et la perpétuité lors d’une audience prévue le 18 novembre.

En 2019, Garriga a tué par balle un homme lors d’un contrôle routier pour une ceinture de sécurité débouclée. Les procureurs ont estimé que la fusillade était justifiée et une action en justice intentée par la famille du défunt a ensuite été réglée pour un montant non divulgué. Daniels était l’avocat de la famille.

Sullivan et son père, qui est également officier du shérif de Jacksonville, ont été suspendus en 2020 après s’être battus en dehors de leurs heures de travail avec une femme dans un bar. Aucune accusation criminelle n’a été déposée.

Au moment du passage à tabac, Woods était en probation après avoir plaidé sans contestation un vol à Tallahassee en 2017, au cours duquel lui et son colocataire avaient tenté d’arrêter un trafiquant illégal de marijuana sous la menace d’une arme.

Le dealer a sorti sa propre arme et a abattu le colocataire alors que Woods s’enfuyait. Woods a été initialement accusé de meurtre au deuxième degré suite à la mort de son colocataire, mais un accord de plaidoyer a été conclu en 2022 qui l’a libéré sans peine de prison.