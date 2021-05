Un professionnel de l’informatique s’est exprimé pour la première fois depuis le lancement d’un procès d’un million de livres sterling après qu’une entrée illicite sur un ordinateur de police a entraîné la confiscation de son passeport pendant six ans.

Adekunle ‘Femi’ Adenuga, qui est né au Royaume-Uni, a été classé à tort comme « restant au Royaume-Uni sans autorisation » et incapable de voyager après que la police métropolitaine l’a enregistré à tort comme étant lié à une fraude d’identité dans sa base de données, le Crime Reporting Information System. (CRIS).

L’homme de 50 ans du nord de Londres n’a pas de casier judiciaire et la police a admis qu’une erreur avait été commise, mais la force nie qu’aucun dommage n’ait été causé car sa base de données n’est accessible qu’en interne.

Cependant, le ministère de l’Intérieur a retenu son passeport pendant six ans, déclarant que son identité était « en doute », laissant M. Adenuga soupçonner que les informations de la base de données avaient été partagées avec le gouvernement.

La chaîne des événements n’a été découverte qu’après qu’il a fait appel à un avocat et à son député local, ce qui, selon lui, indique un préjugé.

« Cela sent le racisme », a-t-il déclaré L’indépendant. « À peu près tous les groupes de personnes, toutes les organisations avec lesquelles j’ai été en contact, dans le cadre de cette affaire, m’ont traité avec des préjugés extrêmes.

« Le racisme manifeste est facile : quelqu’un dit une insulte. Mais le racisme insidieux est l’endroit où j’ai un dossier écrit contre moi dont je ne suis même pas au courant, et même les juges, les avocats et les avocats impliqués peuvent voir ce qui s’est passé, pourtant je dois sauter à travers tous ces cerceaux juste pour obtenir eux de faire la bonne chose.

« Personne ne peut me dire que ce pays n’est pas endémiquement raciste. C’est comme ça au Royaume-Uni.

Le North Londoner a intenté une action en justice contre le Met. (PENNSYLVANIE)

M. Adenuga, qui est un professionnel de l’informatique financière et voyage régulièrement à l’étranger pour le travail, maintient que cette expérience a conduit à la perte d’emploi et à l’apparition d’une grave dépression.

« Je sais maintenant que cela a entraîné la perte de plusieurs opportunités d’emploi lorsque les employeurs potentiels ont effectué une vérification du casier judiciaire ; auparavant, j’avais travaillé dans des banques, des sociétés de crédit immobilier et des compagnies d’assurance », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait commencé à se voir refuser des emplois après l’erreur.

«Ce travail s’est flétri car ils, à juste titre à mon avis, n’emploieront personne ayant des antécédents de malhonnêteté dans le secteur financier.

« On m’a informé que le Met avait fait preuve de négligence, mais cela me coûtera de prouver toute perte. »

Le Met conteste cela, affirmant qu’il n’a aucune trace d’avoir déjà traité une divulgation ou un chèque d’interdiction (DBS) pour un employeur concernant M. Adenuga.

M. Adenuga n’a pris connaissance de l’erreur que lorsqu’il a envoyé son passeport pour renouvellement en 2013, pour le voir confisqué par HM Passport Office, une agence du ministère de l’Intérieur.

M. Adenuga a été invité à fournir une liste de documents similaires à ceux demandés aux victimes du scandale Windrush, y compris des photos du mariage de ses parents et leur certificat de mariage.

Le bureau des passeports a refusé d’accepter son permis de conduire, ses coordonnées bancaires, son contrat de location et ses factures de services publics comme preuve d’identité.

M. Adenuga a été déconcerté, mais après avoir fait une « demande d’accès au sujet », il a pris connaissance d’une condamnation apparente enregistrée contre son nom pour « tromperie et séjour au Royaume-Uni sans autorisation » par la police métropolitaine.

Le ministère de l’Intérieur et le Bureau des passeports ont tous deux accès à l’ordinateur national de la police (PNC).

M. Adenuga fait valoir que, alors que son passeport a été confisqué, il a été effectivement détenu au Royaume-Uni en violation de sa liberté de circulation et de résidence, en violation de l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 12 de la Convention internationale sur les droits civils et les droits politiques.

Il a déclaré qu’il n’avait pas pu assister aux funérailles de sa mère au Nigeria.

« Les difficultés créées par l’hostilité que j’ai rencontrée au bureau des passeports et la fausse conviction ont failli me faire devenir sans-abri en 2018, sans l’intervention de Shelter, l’organisation caritative », a-t-il déclaré.

« Ma situation d’emploi m’a empêché de subvenir aux besoins de ma mère vers la fin de sa vie ; elle est décédée pendant cette période et je n’ai pas non plus pu assister à ses funérailles. Je suis devenu socialement isolé et les circonstances ont eu un effet extrêmement négatif sur mes relations. »

Ce n’est qu’après avoir fait appel aux services de l’avocat Andrew Buchan de Cloisters Chambers qu’il a appris la raison pour laquelle le ministère de l’Intérieur avait conservé son passeport.

Suite à l’intervention de M. Buchan et à l’implication du député local David Lammy, son passeport a été libéré en 2018.

(Fourni)

La condamnation a été enregistrée par erreur sur le CRIS après que les agents aient cru qu’une personne utilisant son identité avait commis un crime en utilisant son passeport en 2002. Cependant, le crime initial n’a pas été prouvé.

En fait, une trace a été effectuée dans la base de données britannique sur les visas et l’immigration et rien n’a été trouvé sur le suspect, ce qui implique qu’il n’existait pas et s’il existait, pas dans le contexte allégué par la police.

Il n’y a pas non plus de trace de l’audience qui a conduit à la condamnation pour fraude présumée.

On ne comprend pas non plus comment une personne pourrait être en possession du passeport authentique de M. Adenuga alors qu’il était en sa possession à l’époque.

Il ne l’a jamais signalé perdu ou volé et aucune référence n’a été faite à la fraude présumée lorsque M. Adenuga a précédemment soumis son passeport pour le renouvellement – avec succès – en 2003.

Enfin, la jurisprudence indique que même si la condamnation était réelle, elle n’aurait pas suffi à révoquer le passeport d’une personne.

M. Agenuga a ajouté : « C’est vraiment sombre. J’avais un avenir, j’avais des ambitions, j’avais des aspirations… tout cela est par la fenêtre. Cela a ruiné ma vie et je mène cette bataille depuis des années, essayant d’obtenir justice.

« Se réveiller le matin sans avoir une idée précise de ce que sera votre avenir au-delà d’attendre un chèque de prestations n’est guère une existence. »

La police métropolitaine a déclaré: «Nous sommes au courant d’une plainte déposée contre [us]. Il serait inapproprié pour nous de commenter à ce stade.

Un porte-parole du HM Passport Office a déclaré: « Les passeports ne peuvent être délivrés qu’une fois que nous sommes convaincus que la demande est authentique et répond aux exigences nécessaires. »