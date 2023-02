Un homme poursuit Indianapolis, un flic qui, selon lui, lui a donné un coup de pied à la tête

INDIANAPOLIS (AP) – Un homme noir poursuit la ville d’Indianapolis, son service de police et un officier qui l’a arrêté en 2021, alléguant que l’officier lui a donné un coup de pied au visage alors qu’il était menotté.

Le procès intenté la semaine dernière par Jermaine Vaughn dans le comté de Marion allègue que le Sgt. Eric Huxley “a utilisé une force excessive et illégale lorsqu’il a violemment attaqué et donné des coups de pied” à Vaughn lors de son arrestation au Monument Circle du centre-ville d’Indianapolis.

Le procès de Vaughn nomme comme accusés le département de police métropolitaine d’Indianapolis, la ville d’Indianapolis, Huxley et deux autres officiers qui étaient avec lui lors de l’arrestation de Vaughn, a rapporté The Indianapolis Star.

La plainte, qui demande des dommages-intérêts non spécifiés, indique que Vaughn a été victime de coups et blessures intentionnels, de force illégale et excessive, d’inconduite officielle et de négligence.

L’Office of Corporation Counsel d’Indianapolis a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il ne commentait pas les litiges en cours.

Huxley a été inculpé par un grand jury fédéral en octobre, accusé d’avoir utilisé une force excessive et accusé “d’avoir violé les droits civils d’une personne arrêtée en utilisant une force excessive”. L’acte d’accusation identifie la victime uniquement comme JV, mais l’avocat de Vaughn, Robert B. Turner, a déclaré mercredi que Vaughn était la victime décrite dans l’acte d’accusation.

Cette affaire est en cours, tout comme une affaire pénale à laquelle Huxley est confronté dans le comté de Marion, où il est accusé de deux crimes : inconduite officielle et coups et blessures entraînant des lésions corporelles modérées.

Les images de la caméra corporelle que la police a publiées lors de l’arrestation de Vaughn le 24 septembre 2021 montrent un officier forçant Vaughn au sol près des marches de Monument Circle. Quelques secondes plus tard, il montre Huxley enfonçant son pied sur le visage de Vaughn, selon The Indianapolis Star.

Le procès de Vaughn allègue qu’il était menotté alors qu’il était détenu pour suspicion de conduite désordonnée.

Huxley a été suspendu de l’IMPD sans solde après l’incident de 2021.

Après son arrestation, Vaughn a été accusé de deux délits de conduite désordonnée et de résistance aux forces de l’ordre, mais ces accusations ont été rejetées deux semaines plus tard.

Turner a déclaré que Vaughn était sans abri lorsqu’il a été arrêté et que la vidéo de son arrestation “raconte sa propre histoire”.

«Nous ne disons certainement pas qu’Indianapolis a un mauvais service de police. Ils ont d’excellents officiers dans le département de police d’Indianapolis, mais dans ce cas, c’est un officier qui est tout simplement allé trop loin », a-t-il déclaré, ajoutant que« ce sont des choses qui se passent dans tout le pays ».

Le chef Randal Taylor a condamné l’action présumée de Huxley et a recommandé son licenciement au Conseil du mérite de la police civile du département, qui examinera cette recommandation lorsque les affaires pénales de Huxley seront terminées.

The Associated Press