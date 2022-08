Un homme pose pour la caméra en tenant King Cobra par la queue, une vidéo choquante devient virale

King Cobra est connu comme le plus dangereux parmi les serpents. Le prédateur silencieux est connu pour ses mouvements rapides lorsqu’il rampe vers sa proie et injecte son venin mortel dans la victime, la tuant instantanément. Les gens maintiennent généralement une distance de sécurité avec le King Cobra pour éviter ses crocs mortels.

Cependant, une récente vidéo Instagram d’un homme jouant des tours à un King Cobra géant a attiré l’attention des internautes, les laissant horrifiés et anxieux.

Mise en ligne sur Instagram par une page nommée EarthPix, la vidéo montre Mike Holston, qui prétend être un scientifique de profession, s’attaquant à un King Cobra en lui tenant la queue. Le court clip s’ouvre sur Mike, tenant le féroce reptile par la queue. Le Cobra semblait être en mode attaque alors qu’il lève la tête et siffle dangereusement.

Lentement, Mike se rapproche du cobra et le soulève à mains nues du sol. Bien que le reptile venimeux ait semblé calme au début, il glisse rapidement des mains de Mike. Dès que le prédateur tombe au sol, il effectue un virage rapide visant à charger Mike. Mike avec précaution, recule de quelques pas et le cobra se détourne de lui.

“La manipulation de cet énorme cobra royal rend tout le monde anxieux”, a écrit EarthPix. Dès que la vidéo a été publiée sur l’application de partage de photos, les fans ont exprimé leur mécontentement face à l’acte fatal de Mike.

Alors qu’un utilisateur lui conseillait de “laisser les animaux en paix !”, un autre écrit : “j’ai la nausée en regardant ça”.

Mike Holston est considéré comme le vrai Tarzan. Sur sa poignée Instagram, on le voit souvent partager des photos et des vidéos, posant avec divers animaux dangereux comme des serpents, des dragons de Komodo, des crocodiles et des singes.

