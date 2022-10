Un homme pose la question après que sa petite amie ait franchi la ligne d’arrivée au PEI Marathon

Samantha Legge vient de terminer de courir 21 kilomètres et, trempée de sueur et se sentant un peu malade, qui voit-elle attendre à la ligne d’arrivée portant un nœud papillon et une veste de costume chic avec un short et des baskets ?

Son petit ami, et il sourit.

Qu’est-ce que c’est dans sa main ? Maintenant, il se met à genoux.

Legge avait une idée que Scott Porter pourrait proposer ce week-end lors du 18e marathon annuel de l’Île-du-Prince-Édouard. Pourtant, elle a déclaré qu’elle était “sous le choc absolu” lorsqu’il a posé la question au milieu de la rue alors que d’autres coureurs franchissaient la ligne d’arrivée.

“Je me suis senti un peu malade après le semi-marathon, puis je regarde et je le vois et je vois ce qu’il porte et j’ai mis deux et deux ensemble”, a déclaré Legge, qui a terminé 106e du semi-marathon.

Legge a dit qu’elle avait mis deux et deux ensemble quand elle a vu son petit ami porter un nœud papillon et une veste de costume avec son short et ses baskets. (Tony Davis/CBC)

Le couple, originaire de Rusagonis, au Nouveau-Brunswick, partage une passion pour la course. Quel meilleur endroit pour proposer?

Porter avait terminé le semi-marathon environ 10 minutes plus tôt, suffisamment de temps pour se rafraîchir et mettre son plan en place.

“C’est ce qui nous a réunis”, a-t-il déclaré. “Et je pensais juste que ce serait un bon choix puisqu’elle aime l’île.”

Bain chaud au champagne

Alors que Legge était à bout de souffle, elle a réussi à rassembler un oui et à enfiler la bague.

Le couple a déclaré qu’il célébrerait les fiançailles en faisant le tour de l’île.

“Et un bain chaud, parce que j’ai besoin de reposer mes jambes”, a déclaré Legge. “Peut-être avec une coupe de champagne.”

Clay Goodine, de Fredericton, a remporté le marathon de l’Île-du-Prince-Édouard en 2:59:39. (Tony Davis/CBC)

Clay Goodine de Fredericton et Sandra Cottreau de Charlottetown ont été les gagnants des marathons masculin et féminin.

Goodine, qui ne participait qu’à son deuxième marathon, a terminé à 2:59:39, à 15 minutes de sa première course du printemps dernier au Nouveau-Brunswick.

Darren Chaisson de Souris a terminé deuxième en 3:00:31.

Le record du parcours du PEI Marathon est de 2:30.23 établi par Dennis Mbelenzi en 2021.

Parcours modifié à cause de Fiona

Le parcours a dû être modifié cette année en raison des dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona. Mais Goodine a dit que c’était toujours frappant.

“La majorité se passe sur la route, donc il y a beaucoup de monde et ce n’est pas aussi ennuyeux, d’autant plus que je ne suis pas d’ici, donc je peux voir où je me suis perdu en conduisant. Je le sais plutôt bien maintenant.”

Sandra Cottreau de Charlottetown a été la première femme à franchir la ligne d’arrivée du marathon en 3:17:40. (Tony Davis/CBC)

Bien qu’elle ait remporté les courses Harvest Festival 25K et Dunk River 11.6K plus tôt cette année, Cottreau a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à participer au marathon 42.2K dimanche.

Elle a terminé à 3 h 17 min 40 s, bonne pour la 15e place au général.

“Je n’ai jamais vraiment couru pour gagner. J’adore courir. Mais gagner vous fait vous sentir un peu mieux.”

Le marathon de l’Île-du-Prince-Édouard devrait être approuvé comme qualification pour le marathon de Boston.