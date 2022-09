Un homme porté disparu depuis 17 jours après le séisme du Sichuan retrouvé vivant

L’employé de la centrale hydroélectrique de 28 ans, Gan Yu, était resté avec son collègue Luo Yong après le tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a frappé le Sichuan le 5 septembre. Le séisme a tué 93 personnes et en a blessé des centaines.

Gan a administré les premiers soins à ses collègues et a aidé à prévenir les inondations en libérant l’eau du barrage, selon la radio nationale chinoise. Gan et Luo sont ensuite restés dans la station pendant plus d’une journée sans nourriture ni signal mobile.