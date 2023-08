Un homme porté disparu à Osoyoos est la « priorité la plus élevée » du gouvernement mexicain

Les efforts pour localiser le disparu Carlos Aranda Burgoin se poursuivent et bénéficient du soutien du gouvernement mexicain.

La consule générale Berenice Diaz Ceballos s’est rendue à Osoyoos le 11 août pour rencontrer la GRC locale et ceux qui recherchent Burgoin.

« Le gouvernement du Mexique a donné à cela la plus haute priorité », a déclaré Ceballos au Western News.

Burgoin a disparu depuis le 7 juillet et de multiples recherches dans la région n’ont jusqu’à présent pas permis de le retrouver.

sergent. Jason Bayda, commandant de la GRC d’Osoyoos, a déclaré que deux recherches aériennes par drone avaient été effectuées, dont une le 8 août, élargissant les zones autour de Spirit Ridge Resort.

« Pour le moment, nous n’avons aucune information sur l’endroit où M. Aranda Burgoin est allé ou a peut-être essayé d’aller et nous cherchons toujours l’aide du public si quelqu’un pense l’avoir vu », a déclaré Bayda.

Aucune zone particulière n’a été identifiée publiquement où Burgoin aurait pu se rendre. Avec la grande variété de terrains autour d’Osoyoos, y compris le lac voisin, Cabellos a exhorté les habitants de la région à garder les yeux ouverts partout et à ne pas spéculer s’il allait dans une direction spécifique ou dans une autre.

Ceux qui recherchent Burgoin ont été occupés à contacter tous les groupes de la communauté, y compris différentes églises, marinas locales, etc. pour distribuer des dépliants avec la photo de Burgoin dans l’espoir que quelqu’un le trouvera.

En plus de demander le soutien total de la GRC pour de nouvelles recherches pour retrouver Burgoin, Cabellos a déclaré que le consulat avait également lancé une demande pour divulguer les informations sur les recherches précédentes au nom de la famille de Burgoin.

« Comme vous pouvez l’imaginer, la famille de Carlos est très inquiète », a déclaré Cabellos. « La mère de Carlos, elle a beaucoup d’anxiété, et c’est une fermeture importante pour tout le monde concernant son Carlos. »

Le gouvernement mexicain a également contacté le gouvernement des États-Unis compte tenu de leur proximité avec Osoyoos et la frontière, et une alerte jaune concernant Burgoin a également été activée auprès d’Interpol.

« L’espoir est de retrouver Carlos, toute sa famille et tous les Mexicains, tous ceux qui le recherchent et essaient de faire de notre mieux et de tous nos efforts pour retrouver Carlos », a déclaré Cabellos. « Nous voulons lancer une nouvelle invitation à toutes les communautés ici pour nous aider à localiser Carlos, s’ils ont des informations, veuillez contacter la GRC ici à Osoyoos. »

Burgoin est décrit comme un homme hispanique de 30 ans, mesurant 5 pieds 10 pouces et pesant 150 livres, aux cheveux bruns, aux yeux bruns et à la barbe brune.

Il a un grain de beauté au cou et a été vu pour la dernière fois portant un pantalon gris, un sweat à capuche vert et noir et des chaussures de course noires.

La GRC et le consulat du Mexique ont demandé à toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Carlos Aranda Burgoin de contacter la police locale ou Échec au crime au 1-800-222-8477 (CONSEILS).

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail à : [email protected].

Ne manquez aucune histoire et recevez-les directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter de Penticton Western News.

@PentictonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Mexiquepersonne disparueOsoyoos