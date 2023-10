Un homme portant un masque de ski à imprimé crâne abat deux personnes à Los Angeles, selon la police

La police de Los Angeles recherchait un homme qui, selon elle, portait un masque de ski à imprimé crâne et a abattu deux personnes lundi soir à Wilmington, tuant un homme et en envoyant un deuxième à l’hôpital.

La fusillade s’est produite vers 17 h 15 dans le pâté de maisons 1000 d’East M Street, près de Sanford Street.

Deux ambulances ont été dépêchées pour secourir deux victimes de sexe masculin, âgées de 40 à 50 ans, blessées par balle. Une victime était consciente et respirait et a été transportée à l’hôpital dans un état critique, tandis que la deuxième victime a été retrouvée inconsciente et déclarée morte sur les lieux.

Une enquête préliminaire a déterminé que le suspect s’était approché des deux victimes à pied et avait tiré à plusieurs reprises. Il est ensuite monté à bord d’un véhicule et a pris la fuite. La motivation derrière la fusillade reste inconnue.

Le LAPD a rapporté que le suspect avait été vu en train de s’enfuir dans une Toyota Camry grise en direction est sur M Street, puis en direction sud sur Watson Avenue. Il a été décrit comme un homme de 25 ans mesurant 5 pieds 9 pouces et portant un masque de ski.

La fusillade faisait toujours l’objet d’une enquête lundi soir et aucun détail supplémentaire n’était immédiatement disponible.