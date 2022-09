Un homme portant un casque à énergie solaire avec ventilateur est la quintessence du “Jugaad”

La créativité, en particulier dans la catégorie improvisée, se retrouve dans tous les coins de notre pays. L’amour pour Jugaad a conduit les gens à créer certaines des choses les plus époustouflantes que les gens aient jamais vues.

À la liste s’ajoute cet homme qui a récemment été aperçu en train de marcher sur la route de l’Uttar Pradesh. Il a attiré l’attention du public pour un couvre-chef assez innovant qu’il a perfectionné. C’était un casque avec une plaque solaire et un ventilateur attaché dessus. Le ventilateur était fixé de manière à ce que l’air soit délivré directement sur le visage de toute personne portant le casque.

Un utilisateur de Twitter a repéré l’homme, vêtu de vêtements safran, marchant dans la ruelle avec ce casque unique et a décidé de tourner une courte interview de la personne. Dans le clip partagé par l’utilisateur sur Twitter, on entend l’homme expliquer le ventilateur particulier à énergie solaire qu’il portait.

Il a également expliqué que le ventilateur se recharge via l’énergie solaire et fonctionne jusqu’à 6 heures du soir. Partageant le clip, l’utilisateur dans la légende, a apprécié l’utilisation de l’énergie solaire et la création.

Jetez un oeil au clip ici:

Plus d’informations सर पे सोलर प्लेट और पंखा लगा के ये बाबा जी कैसे धूप में ठंढी हवा का आनंद ले रहे है! pic.twitter.com/oIvsthC4JS – Dharmendra Rajpoot (@dharmendra_lmp) 20 septembre 2022

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Les internautes ont déversé toutes sortes de réactions dans la section des commentaires. Un utilisateur a déclaré : « Une invention ingénieuse. Je me demandais simplement si la charge sur sa tête valait le soulagement de refroidissement ? »

Invention ingénieuse. Je me demande simplement si la charge sur la tête vaut le soulagement du refroidissement ? https://t.co/pGwO9tnWUa — Piyush Rai (@Benarasiyaa) 20 septembre 2022

Un autre a souligné la confluence du Dharma et de la Science.

Un autre a commenté en suggérant que le casque peut être utile aux agriculteurs et aux ouvriers, qui travaillent sans relâche sous le soleil.

भविष्य में इसका किसानों और मजदूरों के लिये बेहतर उपयोग हो सकता है। — Ankit Pal (@ankitpal000) 20 septembre 2022

Voici quelques autres réactions au tweet.

अद्भुत प्रयास – Avneesh Upadhyay (@avneeshofficial) 20 septembre 2022

अद्भुत — Dinesh shukla (दिनेश शुक्ला) 🇮🇳 (@Dinehshukla) 20 septembre 2022

वाह

बहोत खूब 😂🤣🤣🤣 — 🕉️Madhulika sourit 🕉️ (@madhulikasmilee) 20 septembre 2022

Alors, avez-vous trouvé le ventilateur à énergie solaire utile ?

