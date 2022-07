Un homme portant des parents âgés sur ses épaules pour Kanwar Yatra rappelle à Internet Shravan Kumar

Le Kanwar Yatra annuel a commencé le 14 juillet après avoir été annulé au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement de l’Uttarakhand ne néglige aucun effort pour accueillir les fidèles de tout le pays. L’un de ces fidèles a attiré l’attention du DGP d’Uttarakhand, Ashok Kumar, a partagé une vidéo touchante sur Twitter.

Dans la vidéo qui fait le tour d’Internet, on voit un adepte de Shiva portant ses parents âgés dans un palanquin. L’officier de l’IPS a partagé le clip avec une légende qui montre comment dans le monde moderne où les enfants ont tendance à garder leurs parents dans des maisons de retraite et à les mépriser, ce dévot donne un exemple révélateur pour leur donner le respect qu’ils méritent pour élever leurs enfants.

Le DGP Ashok Kumar a tweeté : « Là où de nos jours les vieux parents sont méprisés, ils sont expulsés de la maison ou ne sont pas autorisés à vivre avec eux… Alors qu’aujourd’hui, le point de vue opposé a été observé. Il y a aussi un Shravan Kumar parmi des milliers de dévots de Shiva qui est venu sur un kanwar yatra avec ses parents âgés dans un palanquin. Mes hommages!”

जहां आजकल बूढ़े मां-बाप का तिरस्कार होता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है या अपने साथ रहने नहीं दिया जाता .. वहीं आज इसका विपरीत दृश्य देखने देखने को को मिलcre. लाखों शिवभक्तों के बीच एक श्रवण कुमार भी है जो पालकी में अपने बुज़ुर्ग माता-पितiner. मेरा नमन ! pic.twitter.com/phG1h3pfg1 — Ashok Kumar IPS (@AshokKumar_IPS) 19 juillet 2022

Dès que le clip a fait surface sur le site de micro-blogging, il a attiré l’attention massive des utilisateurs. En regardant la vidéo, un utilisateur a affirmé que les parents dans le clip faisaient partie des chanceux qui avaient un si bon fils. La personne a commenté: «Wow, c’est formidable de voir qu’à l’heure actuelle, il y a des parents si heureux, riches et chanceux qui ont un tel fils. Parce que la plupart des parents malchanceux sont vus dans la société, qui n’ont la chance que de fils indignes.

वाह यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आज के समय में ऐसे भी खुशनशीव खुशनशीव खुशनशीवœuvre क्योंकि समाज में अधिकतर बदनसीब माता पिता देखने को मिलते हैं जिन बेच बेचारो को नालायक पुत्र ही नशीब होते हैं हैं – IrshadAli (@ IrshdAli5) 19 juillet 2022

Un autre utilisateur a prié pour que les parents vivent une vie longue et saine, “Que le Seigneur Shiva accepte toutes ses prières et que ses parents vivent une vie longue et saine avec ma mère.”

Que le Seigneur Shiva accepte toutes ses prières et que ses parents vivent une longue vie en bonne santé avec ma mère. — Ashfaq Whosane (@WhosaneAshfaq) 21 juillet 2022

Une section de Twitter a également fait sa comparaison avec le conte mythique de Shravan Kumar du Ramayana. L’utilisateur a écrit: «Énormes respects à Shravan Kumar, véritable homonyme. Que tous les parents aient un fils aussi digne.

Un grand respect à Shravan Kumar, véritable homonyme du Mahavarata. Que tous les parents aient un fils aussi digne. – Nil Med (@NilMed3) 21 juillet 2022

Dans la mythologie, Shravan Kumar voulait emmener ses parents dans les quatre lieux les plus sacrés du pèlerinage hindou pour purifier leurs âmes. Ses parents étaient âgés et aveugles, et comme il ne pouvait pas se permettre le transport, Shravan Kumar a décidé de les porter dans un palanquin sur son épaule.

Le Kanwar Yatra 2022 qui a commencé le 14 juillet se terminera le 26 juillet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.