Un homme politique tué pendant la campagne électorale (VIDEO) — RT World News

Le meurtre d’un candidat à la mairie du sud du Mexique est le dernier d’une série d’attaques à l’approche des élections nationales.

Le candidat à la mairie Alfredo Cabrera a été assassiné mercredi dans l’État de Guerrero, au sud du Mexique, lors d’un événement de campagne, a déclaré le gouverneur local. Ce meurtre est le plus récent d’une série de plus de 20 actes de violence à l’approche des élections de ce week-end.

Une vidéo publiée par les médias locaux et diffusée sur les réseaux sociaux montre une personne avec une arme à la main s’approchant de Cabrera avant de lui tirer plusieurs balles dans la tête, provoquant chaos et panique parmi ses partisans présents à l’événement.

La gouverneure de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a condamné « lâche » assassinat de Cabrera, candidat d’une coalition d’opposition dans la ville de Coyuca de Benitez. Elle a écrit sur X (anciennement Twitter) que les procureurs avaient été invités à postuler. « tout le poids de la loi contre la ou les personnes responsables ».

Le bureau du procureur a déclaré plus tard qu’une enquête sur le meurtre avait été ouverte, bien que l’agresseur présumé ait été tué sur les lieux.

L’assassinat de Cabrera s’ajoute au nombre croissant de morts à l’approche des élections présidentielles, parlementaires et locales prévues le 2 juin au Mexique. Le journal El Universal a rapporté mardi que la campagne électorale dans l’État de Guerrero avait vu cinq maires et un adjoint candidats tués.

Mardi, le gouvernement mexicain a rapporté qu’au moins 22 candidats aux élections locales avaient été assassinés depuis septembre 2023, mais les organisations non gouvernementales avancent un chiffre bien plus élevé.

Près de 400 hommes politiques et journalistes mexicains ont été victimes d’attaques violentes entre septembre 2023 et avril 2024, selon les données recueillies par le cabinet de conseil Integralia, basé à Mexico, qui montrent que sur 127 candidats à des postes gouvernementaux, 24 ont été tués.

Condeno de manera energica los lamentables hechos in los qui perdiera la vida el candidato à la présidence municipale de Coyuca de Benítez par la coalition PRI, PAN et PRD, Alfredo Cabrera Barrientos. (1/3) – Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) 30 mai 2024

Le cabinet de conseil a classé Guerrero, Chiapas et Puebla comme les États les plus dangereux du pays en matière de violence politique.

Dans un rapport distinct, Integralia a souligné que les groupes criminels locaux « profiter de la situation électorale pour étendre leur contrôle sur les gouvernements et les marchés locaux ». Les groupes devraient accroître leur violence politique et renforcer leur autorité, « laissant les communautés et les organisations vulnérables à des crimes tels que l’extorsion, la perception de loyers ou le vol. »