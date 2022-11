Un homme politique russe qui a appelé à la fin de la guerre en Ukraine a été blessé dans des circonstances mystérieuses, selon des informations

Homme politique russe et ancien champion du monde d’échecs Anatoly Karpov. (Mikhail Svetlov/Getty Images)

Le législateur russe Anatoly Karpov a été grièvement blessé à la tête à l’extérieur de la Douma d’État, selon plusieurs rapports.

En avril, Karpov a déclaré qu’il espérait que la guerre entre l’Ukraine et la Russie se terminerait bientôt.

Une série de responsables russes sont morts de manière mystérieuse depuis le début de l’invasion de l’Ukraine.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Un haut législateur russe qui a appelé à la fin de la guerre en Ukraine a subi de graves blessures à la tête devant la Douma d’État de Moscou et a été placé dans un coma artificiel, selon plusieurs informations.

Point de vente contrôlé par l’État RIA Novosti a rapporté que le député de la Douma d’État Anatoly Karpov, 71 ans, est tombé accidentellement et a été transporté à l’hôpital tard le 29 octobre, citant une source proche de la situation.

Cependant, il y a eu des récits variés et contradictoires de ce qui est arrivé à Karpov, qui est également un ancien grand maître d’échecs.

Lundi, Andrei Kovalyov, président du Mouvement panrusse des entrepreneurs, a suggéré qu’il s’agissait de l’œuvre d’un attaquant inconnu. Il a écrit sur Telegram : “J’espère que le scélérat sera retrouvé.”

Mais la fille de Karpov, Sofya, a dit que c’était un accident, a rapporté la chaîne d’information Mash.

Le porte-parole de Karpov, Albert Stepanyan, a nié avoir été blessé, déclarant : “Il n’y a pas eu d’attaque… il n’y a pas de blessés”. le média d’État TASS a rapporté.

Des rapports ultérieurs ont suggéré que Karpov avait des blessures graves.

Il a été emmené à l’unité de soins neurocritiques de l’Institut Sklifosovsky de Moscou avec une fracture du fémur et de graves blessures à la tête, selon RIA Novosti. Mercredi, il allait bien mais toujours à l’hôpital, TVzvezda a rapporté.

Selon Mash, Karpov a été plongé dans un coma artificiel après avoir reçu un diagnostic de contusion cérébrale et d’hémorragie.

Insider n’a pas été en mesure de vérifier les informations de manière indépendante.

Karpov est considéré comme un loyaliste du président Vladimir Poutine, mais a fait des remarques sur une chaîne de télévision kazakhe en avril, appelant à la fin de la guerre en Ukraine “afin que les gens pacifiques cessent de mourir”, a-t-il déclaré, selon une traduction par le MailOnline.

“En fin de compte, les gens ordinaires sont les victimes”, a-t-il poursuivi. “Les gens ordinaires se battent, les politiciens et les généraux décident, et les gens ordinaires se battent, les civils meurent.”

Les blessures de Karpov sont les dernières d’une série d’événements fâcheux entourant des Russes de haut niveau. Jusqu’à présent en 2022, plus d’une douzaine d’oligarques et de cadres supérieurs – en particulier ceux liés aux industries énergétiques du pays – sont morts de manière extraordinaire, bien qu’il n’y ait aucune preuve formelle reliant les événements.

Les décès ont été attribués par les responsables de diverses manières comme des suicides présumés et des meurtres-suicides, des chutes accidentelles, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, et des accidents anormaux tels que tomber d’un bateau ou être emporté par la mer.