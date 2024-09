Un homme politique républicain du Nevada qui s’est présenté au poste de trésorier de l’État se dirige vers un procès dans une affaire de fraude à la collecte de fonds

LAS VEGAS — Une républicaine du Nevada qui s’est présentée sans succès au poste de trésorier de l’État en 2022 a plaidé non coupable lundi de deux nouveaux chefs d’accusation et se dirige vers un procès dans deux semaines pour des accusations fédérales selon lesquelles elle aurait utilisé des fonds collectés pour une statue honorant un policier tué pour des coûts politiques et personnels, y compris le mariage de sa fille.

Les nouvelles accusations portent à sept le nombre de chefs d’accusation de fraude électronique et de complot contre Michele Fiore, une ancienne membre de l’Assemblée de l’État et du Conseil municipal de Las Vegas qui a été suspendue avec salaire de son poste élu de juge de paix dans la zone rurale de Pahrump. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. Fiore avait plaidé non coupable le 17 juillet d’un acte d’accusation criminel comportant cinq chefs d’accusation.

Fiore et son avocat, Michael Sanft, ont invoqué son droit à un procès rapide et la juge de district Jennifer Dorse à Las Vegas a déclaré que la sélection du jury commencerait le 24 septembre. Sanft et les procureurs fédéraux Dahoud Askar et Alexander Gottfried ont déclaré au juge qu’ils s’attendaient à ce que le procès soit terminé d’ici la deuxième semaine d’octobre. Askar et Gottfried ont refusé de parler aux journalistes à l’extérieur du tribunal.

Ni Fiore ni Sanft n’ont fait de commentaires sur l’affaire aux journalistes. Ils étaient accompagnés de l’ami de Fiore, Sigal Chattah, avocate et militante conservatrice du Parti républicain qui a perdu une candidature au poste de procureur général de l’État en 2022 à Aaron Ford, un démocrate.

Chattah représente également l’un des six membres du parti républicain du Nevada accusé d’avoir soumis des certificats au Congrès déclarant faussement Donald Trump vainqueur de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État. Un juge d’État à Las Vegas a rejeté cette accusation. Affaire dite du faux électeur suite à une contestation du lieu du procès par les avocats des accusés, dont le président du parti républicain de l’État, Michael McDonald. Ford a fait appel de cette décision devant la Cour suprême de l’État.

Fiore, 54 ans, est une personnalité politique parfois extravagante, surtout connue pour avoir soutenu le port d’armes à feu et pour avoir soutenu le défenseur des droits des États, Cliven Bundy, pendant et après les affrontements armés contre les agents fédéraux. à Bunkerville, Nevadaen 2014, et dans une réserve faunique nationale de l’Oregon en 2016.

Fiore était nommé juge par les législateurs du comté de Nye en 2022 après avoir perdu son campagne pour le poste de trésorier de l’ÉtatElle a été élue en juin pour terminer le mandat inachevé d’un juge décédé. Pahrump se trouve à une heure de route à l’ouest de Las Vegas.

Fiore a siégé à l’Assemblée législative de l’État de 2012 à 2016, faisant la une des journaux en posant avec les armes et sa famille pour les cartes de Noël en 2015. Elle a été conseillère municipale de Las Vegas de 2017 à 2022.