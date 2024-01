Un homme politique parmi au moins trois personnes transgenres tuées au Mexique déjà ce mois-ci alors qu’une vague de meurtres stimule les manifestations

Les autorités mexicaines ont déclaré qu’au moins trois les personnes transgenres ont été tués au cours des deux premières semaines de 2024, et des groupes de défense des droits enquêtent sur deux autres cas similaires. Ces meurtres ont marqué un début d’année violent dans un pays où la communauté LGBTQ+ est souvent prise pour cible.

Le dernier décès est survenu dimanche, lorsque la militante et femme politique transgenre Samantha Gómez Fonseca a été abattue à plusieurs reprises et tuée dans une voiture dans le sud de Mexico, selon les procureurs locaux.

Les meurtres ont suscité l’indignation des membres de la communauté LGBTQ+ qui ont manifesté lundi dans la principale artère de Mexico.

Une centaine de personnes ont défilé en scandant : « Samantha, écoute, nous nous battons pour toi » et en brandissant des pancartes indiquant « ton discours de haine tue ». Plus tôt dans la journée, un autre groupe de manifestants a peint à la bombe les mots « les vies trans comptent » sur les murs du Palais national du Mexique.

Un membre de la communauté LGBTQ+ tient un portrait de la militante transgenre Samantha Gomez Fonseca lors d’un rassemblement pour protester contre son meurtre à Mexico, le lundi 15 janvier 2024. Gomes a été abattu dimanche à Mexico. Marco Ugarte / AP



Fonseca, le militant et homme politique assassiné dimanche, avait initialement prévu de marcher aux côtés d’autres militants pour appeler à une plus grande acceptation des personnes transgenres dans la société. Après sa mort, la marche s’est rapidement transformée en un appel à la justice et à des lois plus complètes sur les crimes haineux.

Paulina Carrazco, une femme trans de 41 ans parmi les manifestants, a déclaré que c’était comme si « la violence frappait à notre porte ».

“Nous avons peur, mais avec cette peur, nous allons continuer à nous battre”, a déclaré Carrazco. “Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les prochaines générations n’aient pas à vivre dans la peur.”

Les populations gays et transgenres sont régulièrement attaqué et tué au Mexique, une nation marquée par sa population « machiste » et très religieuse. La brutalité de certaines attaques vise à envoyer le message aux Queers qu’ils ne sont pas les bienvenus dans la société.

Au cours des six dernières années, le groupe de défense des droits Letra S a recensé au moins 513 assassinats ciblés de personnes LGBTQ+ au Mexique. L’année dernière, la mort violente de l’une des figures LGBTQ+ les plus reconnaissables au Mexique, Ociel Baena, a déclenché une vague d’indignation et de protestations similaire.

Certains, comme Xomalia Ramírez, 55 ans, ont déclaré que la violence était en partie une conséquence des propos tenus la semaine dernière par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, lorsqu’il a décrit une députée transgenre comme « un homme habillé en femme ».

Alors que López Obrador s’est ensuite excusé, des manifestants comme Ramírez, une femme transgenre de l’État d’Oaxaca, dans le sud du pays, ont déclaré qu’il était trop peu, trop tard.

Ramírez a déclaré que les femmes aiment qu’elle lutte pour trouver du travail et que lorsqu’elles le font, leur identité de genre est régulièrement ignorée. Travaillant comme professeur d’espagnol, elle a déclaré que ses patrons l’obligeaient à porter des vêtements pour hommes au travail.

“Si je veux travailler, je dois me déguiser en homme”, a déclaré Ramírez. “Si je ne le fais pas, je ne mangerai pas.”

“Ces commentaires du président ont créé de la transphobie et ont donné lieu à des crimes haineux contre la communauté trans”, a ajouté Ramírez.

La semaine dernière, une militante transgenre, Miriam Nohemí Ríos, a été abattue alors qu’elle travaillait dans son entreprise dans l’État du Michoacán, au centre du Mexique.

Samedi, les autorités de l’État central de Jalisco ont déclaré avoir découvert le corps d’une personne transgenre gisant dans un ravin, blessé par balle.

Deux autres cas n’ont pas été immédiatement confirmés par les forces de l’ordre, mais ont été enregistrés par des groupes de défense des droits qui ont déclaré avoir souvent du mal à obtenir des détails auprès des autorités dans leurs efforts pour documenter les crimes de haine.

Une femme transgenre connue sous le nom d’« Ivonne » a été assassinée aux côtés de son partenaire dans l’État de Veracruz, dans le sud du pays, selon l’Observatoire national des crimes de haine contre les personnes LGBTI.

Pendant ce temps, Letra S. a documenté l’assassinat de la styliste transgenre Gaby Ortíz, dont le corps a été retrouvé dans l’État d’Hidalgo. Les médias locaux, citant les autorités locales, ont indiqué que son corps avait été retrouvé au bord de la route à côté d’un “message menaçant” écrit sur un morceau de carton.

Les forces de l’ordre ont déclaré qu’elles enquêteraient sur ces morts violentes, mais les militants ont déclaré qu’ils doutaient que de telles affaires aboutissent. En raison des niveaux élevés de corruption et du dysfonctionnement général du gouvernement mexicain, environ 99 % des crimes au Mexique ne sont pas résolus.

“Il est très probable que des cas comme celui-ci aboutissent à l’impunité”, a déclaré Jair Martínez, analyste pour Letra S.

Violence transgenre aux États-Unis et dans le monde

Un rapport publié en novembre par la Human Rights Campaign a mis en lumière ce que l’organisation LGBTQ+ a appelé une « épidémie de violence » contre la communauté trans et de genre non conforme aux États-Unis – une épidémie qui affecte particulièrement les femmes transgenres et les personnes transgenres de couleur, qui, selon le rapport, « courent un risque élevé de violence mortelle.

Au moins 32 les personnes transgenres et de genre non conforme ont été tués aux États-Unis depuis le début de l’année 2022, a rapporté le HRC en novembre.

Plus tôt cette année, le HRC a déclaré « l’état d’urgence » pour les Américains LGBTQ+ pour la première fois en 40 ans d’histoire. L’organisation a souligné un nombre record de lois anti-LGBTQ+ introduites dans tout le pays, avec plus de 220 ciblant spécifiquement les personnes trans, notamment des tentatives visant à limiter l’accès aux équipes sportives, aux toilettes, aux vestiaires, aux soins d’affirmation de genre et aux programmes scolaires inclusifs.

Entre octobre 2022 et septembre 2023, plus de 300 personnes trans et de genre divers dans le monde ont été assassinées, selon les données compilées par une organisation à but non lucratif. Europe transgenre. Selon Statiste, le Brésil a signalé le plus grand nombre de cas au monde, représentant 31 pour cent du total mondial. Le Mexique et les États-Unis ont enregistré respectivement les deuxièmes chiffres les plus élevés.

C Mandler a contribué à ce rapport.