Après le tour de montagnes russes de l’année 2020, seules quelques choses peuvent nous surprendre. À cette liste s’ajoute l’élection d’Adolf Hitler en Namibie. Cela peut sembler incroyable et est tout droit sorti de Ripley’s Believe It Or Not! Mais un politicien du nom du dictateur allemand a remporté un siège lors d’une élection en Namibie.

Adolf Hitler Uunona a recueilli près de 85% des voix dans l’ancienne colonie allemande. Il y a encore une petite population de personnes de la communauté germanophone dans cette région.

La zone appelée Oshana compte un certain nombre de rues, de lieux et de personnes aux noms allemands. Adolf est membre du parti au pouvoir SWAPO. En Namibie, ce parti politique est au pouvoir depuis l’indépendance en 1990.

Uunona a rapidement révélé qu’il était loin de l’idéologie et des croyances nazies. Il a dit que son père l’avait appelé parce qu’il ne comprenait probablement pas ce que représentait Adolf Hitler. Il a dit qu’il le voyait comme un nom parfaitement normal en tant qu’enfant. Ce n’est qu’en grandissant qu’il en a compris les implications.

Le politicien namibien a déclaré que sa femme l’appelait Adolf, ajoutant qu’il passait généralement par Adolf Uunona, mais qu’il serait maintenant trop tard pour changer officiellement de nom. Clarifiez ses intentions, Uunona m’a dit que le fait qu’il porte ce nom ne signifie pas qu’il veut conquérir Oshana, se référant à la région où il a remporté les élections. Et cela ne signifie clairement pas qu’il s’efforce de dominer le monde.

Uunona a remporté 1 196 voix contre 213 voix remportées par son adversaire lors des élections récemment conclues, le ramenant à un siège au conseil régional qu’il avait précédemment remporté en 2015. Dans une liste de candidats publiée dans un journal d’État, son nom était abrégé en « Adolf H ‘, mais il est apparu en entier sur un site officiel de résultats.

La Namibie était une colonie allemande à partir de 1884 et était connue sous le nom d’Afrique du Sud-Ouest allemand jusqu’à ce que l’empire soit dépouillé de ses possessions après la Première Guerre mondiale.