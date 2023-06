Un homme politique allemand de premier plan accusé d’avoir utilisé un slogan nazi

Une personnalité éminente du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne a été inculpée pour son utilisation présumée dans un discours de 2021 d’un slogan utilisé par les stormtroopers nazis SA, ont annoncé lundi les procureurs allemands.

Les procureurs de la ville orientale de Halle ont déclaré que Björn Höcke était accusé d’utilisation publique d’un symbole d’une organisation inconstitutionnelle. Höcke, une figure influente de la droite dure d’Alternative pour l’Allemagne, dirige la branche de son parti dans l’État oriental voisin de Thuringe.

Höcke est accusé d’avoir terminé un discours devant quelque 250 personnes à Mersebourg en mai 2021 avec les mots « Tout pour l’Allemagne! »

L’ALLEMAGNE VA ENQUÊTER SUR D’ANCIENS PILOTES DE CHASSE DE L’AIR ACCUSÉS D’ENTRAÎNER L’ARMÉE CHINOIS

Les procureurs affirment qu’il était au courant de l’origine de l’expression en tant que slogan SA. Dans un communiqué, ils ont déclaré que les avocats de Höcke avaient nié que ses paroles aient une « pertinence pénale ».

L’ANCIEN INSPECTEUR FISCAL ALLEMAND CONDAMNÉ À PLUS DE 8 ANS DE PRISON POUR L’UNE DES PLUS GROSSES FRAUDE DE L’HISTOIRE DU PAYS

Alternative for Germany, ou AfD, est de plus en plus surveillée par l’agence allemande de renseignement intérieur, qui a placé sa branche de Thuringe sous observation officielle.

Höcke a dans le passé adopté des vues révisionnistes du passé nazi de l’Allemagne. En 2018, il a qualifié le mémorial de l’Holocauste à Berlin de « monument de la honte » et a appelé l’Allemagne à effectuer un « virage à 180 degrés » en ce qui concerne la façon dont elle se souvient de son passé. Un tribunal du parti à l’époque a rejeté une offre visant à le faire expulser.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les accusations portées contre Höcke interviennent alors que les principaux partis allemands échangent le blâme pour les sondages montrant que le soutien à l’AfD a atteint un niveau record.