Un homme poignarde à mort un pit-bull à Central Park après une dispute entre promeneurs de chiens

NEW YORK (AP) – Un homme a poignardé à mort un pit-bull à la suite d’une querelle avec le propriétaire du chien dans Central Park à New York, ont déclaré des responsables.

Le chien grièvement blessé a été transporté dans une clinique vétérinaire locale, où il a été euthanasié après avoir été poignardé samedi soir, a annoncé la police.

Selon le New York Daily News, une dispute a éclaté entre l’homme et la femme lorsque le chien déchaîné de l’agresseur a commencé à mordre le pit-bull de la femme. Alors qu’elle tentait de séparer les chiens, l’homme a sorti un cran d’arrêt et a poignardé le mélange de pit-bull.

Aucune arrestation n’a été effectuée dimanche. Une enquête était en cours.

Presse associée, La presse associée