Un homme pleurant la perte d’un chien de compagnie reçoit une surprise, la vidéo laisse les internautes émus

Les animaux de compagnie remplissent sans aucun doute nos vies d’une abondance d’amour et de joie. Les gens considèrent un animal de compagnie comme un membre de leur propre famille et en perdre un peut être une expérience très traumatisante pour n’importe qui. Les chiens sont connus pour être le compagnon le plus fidèle des humains depuis toujours. Pour un homme qui a récemment perdu son ami à quatre pattes, une douce surprise a complètement changé son humeur. Sa réaction a poussé les internautes à chercher des mouchoirs.

Dans une vidéo Twitter devenue virale, un homme pleurant la perte de son chien de compagnie a été surpris par les membres de sa famille qui lui ont offert un chiot en cadeau.

“Cet homme pleurait la perte de son chien, lorsque sa famille a ramené l’amour inconditionnel dans sa vie”, lit-on dans la légende du Tweet.

Cet homme pleurait la perte de son chien, quand sa famille a ramené l’amour inconditionnel dans sa vie 🐶🥲🥰 pic.twitter.com/wL3fHPmfKS — Jess 🌻 (@its_jessi_grace) 24 août 2022

Le clip montre l’homme assis les yeux bandés sur une chaise, tandis qu’une femme de sa famille se tient à côté de lui tenant un chiot golden retriever dans ses bras. Elle console l’homme en disant que tout le monde dans cette vie a parfois besoin d’aide alors “j’ai trouvé quelqu’un qui peut t’aider”. Elle lui demande alors de retirer son bandeau. L’homme fond immédiatement en larmes après avoir vu quelle était sa surprise.

Une autre femme de sa famille, qui était assise à côté de lui, lui fait un câlin. L’homme commence à jouer avec le chiot qui a été fait pour porter un énorme arc rouge, dès que le toutou a été mis sur ses genoux.

La vidéo a laissé les internautes émus. « Qui a apporté des oignons chez moi ? un utilisateur a commenté hilarant. “Je ne suis pas en train de pleurer! Oui!” un autre utilisateur a écrit avec des émoticônes de pleurs et de cœur. « J’adore ça, ça m’a fait pleurer ! Tellement heureux pour lui et le gentil petit chiot. Ça me donne envie de courir jusqu’au refuge ! (sic) », a commenté une personne exprimant son désir d’avoir un ami à quatre pattes pour elle-même.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici