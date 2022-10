Un homme planifie une demande en mariage de rêve pour sa petite amie avec une journée pleine de surprises

Les propositions de mariage sont mémorisées pendant toute la vie d’une personne. Et Internet regorge de vidéos délicieuses de personnes proposant à leurs partenaires de manière inattendue un plan et une configuration élaborés. Une vidéo d’un homme, qui a planifié une journée pleine de surprises pour sa compagne elle-même planificatrice de propositions avant de finalement lui demander de l’épouser, devient virale sur Internet.

A travers une série de trois vidéos postées sur le compte Instagram allaboutlove.in, une femme donne aux téléspectateurs un aperçu rapide de toutes les activités agréables auxquelles elle s’est livrée avant que son partenaire ne lui fasse enfin sa demande en mariage de la manière la plus romantique qu’on puisse imaginer.

La première vidéo, qui a été publiée sur Instagram le 7 octobre, montre un homme s’envolant pour Delhi pour surprendre sa partenaire après son retour d’un voyage d’affaires et changer le fond d’écran de son téléphone en un poème qu’il a écrit pour elle. Le poème, assez drôle, décrit le jour où il a coordonné pour elle.

La légende de la vidéo disait : « Ayant planifié plus de 400 propositions, j’ai toujours imaginé ce que ça ferait d’être de l’autre côté. Je n’aurais jamais pu penser que ce serait si beau, si attentionné ! Chaque partie de la proposition était remplie de minuscules petits détails – comme je l’aime.

Dans le deuxième volet de la série de vidéos, la femme a révélé tous les indices qui lui ont été donnés pour la journée. Le couple a commencé par reconstituer leur première rencontre et leur premier rendez-vous à l’aéroport. Le fait que l’homme ait même acheté des billets d’avion pour entrer dans l’aéroport rend la scène encore plus adorable à voir. Son restaurant de boulettes préféré était leur deuxième arrêt, suivi de la zone de jeux d’arcade, qui était leur troisième.

Tout en partageant la dernière partie de sa série de propositions, elle a sous-titré le message : “Poser la question à un planificateur de proposition peut entraîner beaucoup de pression, mais il est allé au-delà pour s’assurer que cette proposition était tout ce que j’aurais pu souhaiter. pour. Chaque chose était si réfléchie, reflétait notre histoire et surtout, remplie d’amour. Je ne m’en suis toujours pas remis. » Pour planifier une grande proposition romantique pour sa partenaire, l’homme a demandé l’aide de ses amis, de sa famille et de son équipe, comme on le voit dans la vidéo finale de la série.

Les trois vidéos ont reçu une énorme attention de la part des internautes et de nombreuses personnes ont exprimé leur opinion dans la section des commentaires.

“La chose la plus douce sur Internet aujourd’hui!” un utilisateur a commenté la dernière vidéo.

“J’ai vu cette première chose le matin et je suis presque sûr que ma journée sera merveilleuse”, a partagé un autre.

“Et c’est comme ça que j’ai fini de regarder une mini série 3/3 mignonne de tant d’amour et de tout”, a commenté un troisième utilisateur.

Que pensez-vous de cette douce proposition ?

