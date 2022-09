Un homme plaide non pénalement responsable dans une fusillade dans le Maryland

HAGERSTOWN, Md. (AP) – L’homme de Virginie-Occidentale accusé d’avoir tué trois collègues dans un atelier d’usinage de l’ouest du Maryland, puis d’avoir blessé un soldat de l’État qui a répondu, a plaidé non pénalement responsable pour des raisons mentales, selon les archives judiciaires.

Joe Louis Esquivel, 23 ans, de Hedgesville, Virginie-Occidentale, est accusé de meurtre, de tentative de meurtre et d’autres infractions lors de la fusillade du 9 juin à Columbia Machine à Smithsburg et d’une fusillade qui a suivi avec la police. Esquivel est arrivé pour son quart de travail normal le 9 juin, puis a tiré et tué trois ouvriers et en a blessé un quatrième. Il a également tiré et blessé un soldat de l’État avant de se faire tirer dessus.

Dans un dossier déposé le mois dernier par son défenseur public adjoint, Esquivel a affirmé qu’il n’avait pas la capacité, au moment de la fusillade, d'”apprécier la criminalité de la conduite présumée” ou de “conformer cette conduite aux exigences de la loi” en raison d’un ” trouble mental ou retard mental », a rapporté The Herald-Mail.

Le juge Brett Wilson a accepté le plaidoyer et a approuvé la demande du défenseur public adjoint, Brian Hutchison, pour des procès bifurqués afin que les questions de culpabilité et de responsabilité pénale puissent être examinées séparément.

Esquivel continue d’être détenu sans caution.

The Associated Press