Un homme plaide non coupable du crime haineux de UpRising Bakery à Lake in the Hills – Shaw Local

Un homme de 24 ans a plaidé non coupable vendredi des accusations alléguant qu’il avait brisé des fenêtres et peint des insultes homophobes à la bombe dans une boulangerie de Lake in the Hills le mois dernier.

Joseph Collins, d’Alsip, a été inculpé d’un chef d’accusation de crime haineux et d’un chef d’accusation de dommages criminels à la propriété entre 500 $ et 10 000 $, chacun un crime de classe 4. Il est également accusé de délit de dégradation de biens et de dommages criminels à des biens, selon l’acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry.

Collins a été accusé d’avoir vandalisé UpRising Bakery & Cafe le 23 juillet, où un spectacle de dragsters devait être joué plus tard dans la journée, ce qui a conduit la boulangerie à annuler la représentation. Il a ensuite été reporté après un différend avec le village quant à savoir s’il pouvait continuer à organiser des événements.

Corinna Bendel-Sac, propriétaire de UpRising Bakery and Cafe, parle aux médias du brunch du dimanche 7 août 2022. (Dominique Di Palerme)

S’il est reconnu coupable des crimes, Collins pourrait être condamné à une peine d’un à trois ans de prison, mais il pourrait également être condamné à une probation ou à une libération conditionnelle. Il pourrait également être condamné à payer des dédommagements et des amendes ainsi qu’à effectuer au moins 200 heures de travaux d’intérêt général dans le comté de McHenry.

S’il est reconnu coupable du crime de haine, Collins pourrait également être condamné à s’inscrire à un programme éducatif décourageant les crimes de haine, selon l’acte d’accusation.

Les accusations allèguent qu’il a brisé le verre de trois vitrines et d’une porte vitrée avec une batte, le matin avant que la boulangerie n’accueille un spectacle de dragsters familial. Il a également été accusé d’avoir peint à la bombe des mots offensants sur le bâtiment.

La propriétaire d’UpRising, Corrina Bendel-Sac, a signalé avoir été harcelée dans les semaines précédant le spectacle de dragsters, qui a été annulé après le vandalisme du café.

Jacqui Murk, à droite, de Crystal Lake, et sa fille, Izzie, écrivent des notes de soutien sur la fenêtre fermée à Uprising Bakery & Cafe à Lake in the Hills, le lundi 26 juillet 2022, après la réouverture du magasin dimanche après son les vitrines ont été brisées et des épithètes écrites sur les murs, en raison des longues files d’attente et du soutien enthousiaste de la communauté. Le café, qui prévoyait d’accueillir un spectacle de dragsters pour tous les âges samedi soir, avait subi des réactions négatives au cours des dernières semaines. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

Le lendemain du vandalisme, la boulangerie a rouvert ses portes, fenêtres condamnées, à une file de personnes attendant d’entrer et de montrer leur soutien. L’incident a également provoqué une visite du gouverneur JB Pritzker qui a exprimé son soutien à la boulangerie.

Le village de Lake in the Hills a d’abord dit à la boulangerie qu’il ne pouvait pas organiser d’événements, affirmant qu’il violait les règlements de zonage du village en raison de la proximité de la boulangerie avec les maisons. Après que des avocats de l’American Civil Liberties Union ont commencé à défendre la boulangerie, un accord a été conclu permettant à la boulangerie d’organiser ses événements.

Le café a recommencé à proposer des divertissements, y compris un brunch drag plus tôt ce mois-ci.

Collins doit revenir au tribunal le 11 octobre.