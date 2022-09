Un homme de 19 ans a plaidé non coupable lundi de la tentative de meurtre au premier degré d’un parent qu’il est accusé d’avoir poignardé dans le dos dans une maison de Lake in the Hills.

Anthony J. Bielecki, détenu sous caution de 500 000 $ dans la prison du comté de McHenry, a également plaidé non coupable de deux chefs d’accusation de coups et blessures domestiques aggravés causant des lésions corporelles graves, de crimes de classe 2 et de coups et blessures aggravés avec l’utilisation d’une arme mortelle, un crime de classe 3 .

Lors de sa première arrestation, la plainte pénale initiale n’incluait pas le crime de classe X plus grave de tentative de meurtre au premier degré. S’il est reconnu coupable de cette accusation, il encourt entre six et 30 ans de prison, à purger à 85%; trois ans de libération surveillée obligatoire; et jusqu’à 25 000 $ d’amendes, a déclaré le juge James Cowlin lors de sa mise en accusation lundi.

Selon une ordonnance de protection, la parente tentait de passer devant Bielecki pour descendre les escaliers de sa maison lorsqu’elle a ressenti une vive douleur dans le côté supérieur droit de son dos. Elle a couru à l’extérieur de la maison où un passant a appelé le 911, conformément à l’ordre de protection.

Le parent a subi un affaissement pulmonaire à la suite des coups de couteau présumés, selon les documents d’accusation déposés au palais de justice du comté de McHenry.

Bielecki, qui, au moment de son arrestation, a déclaré que la police vivait à Arlington Heights, est répertorié dans les documents judiciaires du comté de McHenry comme vivant dans la maison de Lake in the Hills où l’incident s’est produit. Selon l’ordonnance de protection, il visitait la résidence au moment de l’incident allégué.

Bielecki est accusé d’avoir fait un “pas substantiel vers la commission” d’une tentative de meurtre au premier degré “avec l’intention de tuer” le parent dans l’après-midi du 13 août dans une maison du bloc 600 de Loree Lane, selon le criminel plainte déposée au palais de justice du comté de McHenry.

L’Algonquin-Lake, dans le district de protection contre les incendies de Hills, a emmené la personne qui a été poignardée à l’hôpital Northwestern Medicine Huntley, a annoncé la police.

Lorsque la police est arrivée au domicile, les agents ont sécurisé l’extérieur de la résidence, où Bielecki se trouvait à l’intérieur. La police a déclaré que Bielecki s’était rendu sans autre incident.

Il doit déposer 10 %, soit 50 000 $, pour être libéré. Bielecki est représenté par Arthur Porto, qui a refusé de commenter l’affaire lundi, et doit comparaître devant le tribunal le 24 octobre.