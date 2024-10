Un homme plaide coupable du trafic d’un imprimé de Warhol volé d’une valeur de 175 000 $

Un homme a plaidé coupable à une accusation fédérale de trafic après avoir tenté de vendre une copie volée d’Andy Warhol de Vladimir Lénine à une maison de ventes aux enchères.

UN communiqué de presse du bureau du procureur américain du district central de Californie, a déclaré que Brian Alec Light devrait plaider coupable à un chef d’accusation de transport interétatique de biens volés. Les travaux, selon ce communiqué, ont une valeur estimée à « au moins 175 000 $ ».

L’accusation fédérale est passible d’une peine maximale de dix ans de prison. Light perdra également les œuvres d’art volées récupérées par les forces de l’ordre dans le cadre de son accord de plaidoyer.

La sérigraphie grise et jaune de 1987 est une épreuve d’essai mettant en vedette l’ancien dirigeant de l’Union soviétique Vladimir Lénine. L’édition volée portait le numéro 44 sur 46.

« Chacun est unique, ce qui les rend beaucoup plus uniques et appréciés des collectionneurs », a déclaré Phil Selway, un galeriste qui est PDG de la galerie Hamilton Selway à West Hollywood. ARTactualités.

Ron Rivlin, propriétaire de la Revolver Gallery, également à West Hollywood, a déclaré que la valeur d’une édition Warhol en noir et blanc de Vladimir Lénine en bon état « tend entre 100 000 et 125 000 dollars », mais les épreuves d’essai valent plus en raison de leur plus grande rareté. . « Nous avons vendu deux Lénine TP au cours des cinq dernières années. Les deux coûtaient environ 175 000 $ », a déclaré Rivlin. ARTnouvelles.

(Bien que Revolver n’ait pas vendu l’estampe récupérée de Warhol, elle se spécialise dans la vente d’œuvres de l’artiste, Rivlin possédant environ 1 500 pièces, détenant un inventaire actuel de plus de 400, inspectant « plus d’« au moins 10 000 » et travaillant avec le FBI depuis 8 ans pour aider à identifier les contrefaçons.)

Le communiqué de presse du bureau du procureur américain ne nomme pas la galerie d’art qui a vendu l’œuvre ni la maison de vente aux enchères. Dans l’accord de plaidoyer, la maison de vente aux enchères est appelée « HA » et serait basée à Dallas.

Selway a confirmé à ARTactualités c’est sa galerie, Hamilton Selway, qui a réalisé la vente initiale de l’œuvre d’art et l’a identifiée comme volée à Heritage Auctions. « Nous avons vu qu’elle était mise aux enchères pour Heritage et nous leur avons fait savoir qu’il y avait un problème potentiel avec la pièce », a déclaré Selway.. « Nous voulions qu’ils sachent que quelque chose se passait là-bas. »

Un porte-parole de Heritage a déclaré ARTactualités« Dès que Heritage a découvert que le Warhol avait été volé, nous avons immédiatement travaillé avec le FBI pour obtenir sa restitution. »

Le Accord de plaidoyer de 25 pages a détaillé comment un voleur a volé l’empreinte de Warhol au domicile de la victime à Los Angeles en février 2021, puis l’a apportée à un prêteur sur gages, où « GB », le propriétaire du prêteur sur gages, en a pris possession. « GB » a contacté Light pour obtenir de l’aide pour vendre l’œuvre d’art. Light a contacté le bureau local d’une maison de ventes aux enchères à Los Angeles et a demandé à « GB » d’y déposer l’estampe de Warhol afin qu’elle puisse être transportée à Dallas pour inspection et vente.

« L’accusé savait que le tirage avait été volé, il avait l’intention que le tirage soit vendu par HA et il s’attendait à ce que le tirage circule entre les États dans le cadre de la vente. Le défendeur espérait gagner une part de l’argent de la vente de l’impression », indique l’accord de plaidoyer.

L’œuvre a été expédiée de Beverly Hills à Dallas et Light a signé un accord de consignation avec la maison de vente aux enchères le 2 mars 2021. La maison de vente aux enchères prévoyait d’inspecter l’impression et de l’inclure dans «Ventes de signatures de tirages et de multiples» le 22 avril 2021.

L’accord de plaidoyer indique également que Hamilton Selway a contacté le FBI, ce qui a incité un agent de l’agence fédérale à interroger Light au sujet de l’œuvre d’art et de son vol le 8 mars 2021. Le document judiciaire indique que Light a déclaré à l’agent du FBI qu’il avait acheté l’impression auprès d’un vide-grenier à Los Angeles pour 18 000 $ en espèces et il avait un reçu. Deux jours plus tard, Light a envoyé au FBI un faux reçu indiquant : « Moi, Brian Light, j’ai acheté une peinture de Warhol à Brandon Beldin le 4 février 2021 pour 18 000 $ à Culver City en Californie ».

« Cependant, lorsqu’il a soumis le prétendu reçu, l’accusé savait qu’il était faux et qu’il n’avait en fait acheté l’œuvre d’art à personne, y compris à un certain Brandon Beldin », indique le document judiciaire. « L’accusé a soumis le faux reçu au FBI pour influencer l’enquête du FBI. »

La première comparution de Light devant un tribunal fédéral est prévue pour le 28 octobre. Le communiqué de presse du bureau du procureur indique également que l’équipe Art Crime du FBI enquêtait sur cette affaire.

Le procureur adjoint des États-Unis Erik Silber, l’avocat principal de la division pénale et les procureurs adjoints des États-Unis Dominique Caamano et Matthew O’Brien, de la section des crimes environnementaux et de la protection des consommateurs, poursuivent cette affaire.

Les détails de l’accord de plaidoyer ont été signalé pour la première fois par Nouvelles du palais de justice.

Mise à jour du 3 octobre 2024 : Ajout d’un commentaire du porte-parole d’Heritage Auctions.

Mise à jour du 4 octobre 2024 : Ajout de précisions de Revolver Gallery sur le nombre d’œuvres possédées et l’inventaire actuel.