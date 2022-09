Un homme plaide coupable du meurtre d’une femme de la Colombie-Britannique qui avait déménagé au Royaume-Uni pour être avec lui

Un Anglais a plaidé coupable du meurtre d’une Colombie-Britannique de 19 ans qui, selon la police, avait déménagé au Royaume-Uni pour être avec lui.

Lors d’une audience de préparation du procès devant le tribunal de la Couronne de Chelmsford mercredi, Jack Sepple, 23 ans, a admis avoir tué Ashley Wadsworth plus tôt cette année. Il avait été accusé de meurtre après la mort de Wadsworth, qui était de Vernon, en Colombie-Britannique.

“Les preuves contre Sepple sont si accablantes qu’il n’a eu que très peu d’options autres que d’admettre sa culpabilité”, lit-on dans un communiqué du dét. Surint. Scott Egerton, enquêteur principal de la police d’Essex.

“À tout le moins, l’appel d’aujourd’hui signifie que la famille d’Ashley n’aura pas le chagrin d’avoir à subir un procès … J’espère qu’aujourd’hui, ils pourront ressentir une certaine forme de réconfort en sachant que Sepple fait face à un temps considérable derrière les barreaux pour ses actions.”

Wadsworth est décédé peu de temps après que des officiers ont été appelés à une “perturbation” vers 16 heures GMT dans une maison de Chelmsford, au nord-est de Londres, le 1er février.

REGARDER | La police enquête après la mort d’un Canadien au Royaume-Uni :

Une Canadienne tuée au Royaume-Uni Ashley Wadsworth, une femme de 19 ans de Vernon, en Colombie-Britannique, a été tuée le 1er février, selon la police du Royaume-Uni. Un homme de 23 ans a été accusé de son meurtre, dit Thomas Daigle de la CBC.

Sepple, qui vivait dans la maison où Wadsworth est décédé, a été arrêté sur les lieux et inculpé plus tard.

La police a déclaré mercredi que Wadsworth avait déménagé en Angleterre pour être avec Sepple.

La BBC avait précédemment rapporté que le tribunal avait entendu que Sepple et Wadsworth étaient petit ami et petite amie et s’étaient rencontrés en ligne.

Selon le profil Facebook de Wadsworth, elle a déménagé dans l’Essex – un comté au nord-est de Londres – en novembre.

La police d’Essex a déclaré que Sepple devait être condamné le 10 octobre.