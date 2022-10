Un homme plaide coupable d’incendie criminel à la clinique Planned Parenthood

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Un homme qui a réalisé une vidéo décrivant l’avortement comme un génocide a plaidé coupable d’incendie criminel pour un incendie dans une clinique de Planned Parenthood dans le sud-ouest du Michigan, a déclaré un procureur.

Joshua Brereton, 25 ans, de Paw Paw risque une condamnation le 6 février 2023 après avoir plaidé coupable, a déclaré mercredi l’avocat américain Mark Totten. Il risque cinq à vingt ans de prison, suivis de trois ans de liberté surveillée.

Brereton encourt également une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars et sera condamné à payer une restitution, a déclaré Totten. L’accord de plaidoyer estime le montant de la restitution que Brereton sera condamné à payer à plus de 20 000 $.

“Cet incendie était un acte de violence politique insensé”, a déclaré Totten. « Dans notre démocratie, le recours à la violence n’est jamais un moyen acceptable de régler les différends politiques. De plus, les actions de Brereton auraient pu blesser des citoyens innocents et les premiers intervenants.

Brereton a admis que le 31 juillet dernier, il s’est rendu au Paw Paw Walmart où il a acheté une bûche d’allumage de cheminée et du combustible, puis a franchi une barrière de sécurité à la clinique de Kalamazoo. Il a également allumé des incendies près de l’entrée principale et d’un coin du bâtiment et a allumé la bûche de départ et l’a jetée sur le toit du bâtiment.

The Associated Press