Un homme plaide coupable d’avoir tué un manifestant de Minneapolis l’année dernière

MINNEAPOLIS (AP) – Un homme en état d’ébriété qui a conduit son SUV dans une foule de manifestants à Minneapolis l’année dernière, en tuant un et en blessant plusieurs autres, a plaidé coupable de meurtre et d’agression au moment même où son procès devait commencer.

Nicholas Kraus, 36 ans, dans un accord de plaidoyer avec les procureurs, a admis lundi avoir tué Deona Knajdek, l’une des manifestants qui se sont rassemblés dans le quartier Uptown de la ville après que des membres d’un groupe de travail du US Marshals Service ont tué par balle Winston Boogie Smith Jr., un 32- homme noir d’un an. La femme de Minneapolis, âgée de 31 ans, était également connue sous le nom de Deona Marie Erickson.

Les procureurs ont déclaré que Kraus était visiblement en état d’ébriété lorsqu’il a accéléré et tenté de “sauter” une voiture que les manifestants utilisaient comme barricade, la poussant dans le groupe en juin 2021.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, l’accusation de meurtre au deuxième degré de Kraus est passée de “intentionnelle” à “non intentionnelle”, et l’un des deux chefs d’agression au deuxième degré avec une arme dangereuse a été abandonné. Kraus a plaidé coupable à la deuxième accusation d’agression. Il pourrait encourir plus de 17 ans de prison lors de sa condamnation en novembre.

Selon la plainte pénale, Kraus a déclaré aux policiers qu’il pensait qu’il devait sauter par-dessus une voiture que les manifestants utilisaient comme barricade, et bien qu’il ait vu des gens dans la région, il a accéléré et n’a pas essayé de freiner. Il dit également qu’il a admis qu’il pensait qu’il aurait pu frapper quelqu’un. Rien dans la plainte pénale ne suggérait que les actions de Kraus étaient motivées par des opinions politiques ou par la colère contre les manifestants.

Kraus a foncé sur les manifestants un an après que George Floyd a été tué par la police, une mort qui a déclenché des protestations et des troubles généralisés dans la ville et dans tout le pays. Les tirs des forces de l’ordre sur d’autres hommes noirs n’ont fait qu’aggraver les tensions.

Les dossiers montrent que Kraus a cinq condamnations pour conduite en état d’ébriété, la plus récente en 2016 dans le comté d’Anoka. Il a également été condamné à plusieurs reprises pour conduite sans permis valide et pour voies de fait, défaut d’assurance automobile et don d’un faux nom à la police. Il a perdu son permis après une condamnation pour conduite en état d’ébriété en 2013.

The Associated Press