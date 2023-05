Un homme plaide coupable d’avoir poignardé une bibliothèque de North Vancouver qui a fait 1 mort et 6 blessés

Un homme accusé d’une série de coups de couteau devant une bibliothèque publique de North Vancouver, en Colombie-Britannique, il y a deux ans, a plaidé coupable du meurtre d’une personne et d’avoir tenté d’en tuer six autres.

Yannick Bandaogo, maintenant âgé de 30 ans, a répondu par « oui, monsieur le juge » aux accusations d’un chef de meurtre au deuxième degré, de cinq chefs de tentative de meurtre et d’un chef de voies de fait graves lues par le juge Geoffrey Gaul à la Cour suprême de la Colombie-Britannique à New Westminster le Lundi matin.

La procédure s’est déroulée en français, première langue de Bandaogo.

Bandaogo a été arrêté sur les lieux et inculpé après les coups de couteau à la bibliothèque publique de Lynn Valley dans l’après-midi du 27 mars 2021.

Une femme d’une vingtaine d’années, dont l’identité est protégée par une interdiction de publication, a été tuée et six autres grièvement blessées, dont un étudiant universitaire, un professeur de lycée et une mère célibataire.

Plus à venir.