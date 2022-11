Un homme plaide coupable d’avoir menacé de tirer sur des épiciers noirs

SEATTLE (AP) – Un homme de la banlieue de Seattle accusé d’avoir menacé de tirer sur des clients noirs dans des épiceries à Buffalo, New York, et dans des entreprises d’autres États, a plaidé coupable d’avoir proféré des menaces interétatiques et du crime de haine d’ingérence dans une activité protégée par le gouvernement fédéral. .

L’avocat américain Nick Brown a déclaré que Joey George de Lynnwood avait plaidé coupable lundi. Dans le cadre d’un accord de plaidoyer, George, 37 ans, a admis avoir passé des appels téléphoniques menaçant de tirer sur des clients noirs dans des épiceries à Buffalo, des restaurants en Californie et dans le Connecticut et un dispensaire de marijuana dans le Maryland, a déclaré Brown.

Il a également accepté de dédommager les entreprises touchées, dont au moins une a fermé ses portes en raison des menaces.

Selon l’accord de plaidoyer, les 19, 20 et 21 juillet, George a appelé des épiceries à Buffalo et a menacé de tirer sur des Noirs dans les magasins. George a dit au personnel du magasin de “le prendre au sérieux” et a ordonné au magasin de vider les clients alors qu’il “se préparait à tirer sur tous les clients noirs”. Un magasin fermé.

En mai, un tireur a tué 10 Noirs et en a blessé plusieurs autres au Tops Friendly Supermarket de Buffalo. Un homme blanc de 19 ans ayant des liens avec la suprématie blanche dans cette affaire a plaidé non coupable aux accusations fédérales de crime de haine.

George n’a pas appelé le même magasin mais l’a mentionné dans des menaces, ont déclaré les procureurs.

Ses autres appels à des entreprises d’autres États impliquaient également des menaces contre des Noirs et dans un cas, des Hispaniques, ont déclaré les procureurs. Il a admis sa haine raciale aux forces de l’ordre locales qui ont utilisé l’identification de l’appelant pour retracer l’appel, a déclaré Brown.

George est en détention depuis son arrestation en juillet. Il doit être condamné en décembre.

The Associated Press