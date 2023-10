Un homme de Fresno de 47 ans a plaidé coupable jeudi pour avoir volé des millions de dollars avec son ancienne petite amie à un médecin de Malibu dans le cadre d’un stratagème élaboré impliquant tromperie et drogues psychoactives avant sa mort en 2018.

Anthony David Flores, également connu sous le nom d’Anton David, a plaidé coupable de neuf infractions pénales pour son rôle dans le stratagème, notamment fraude électronique, fraude postale, blanchiment d’argent et complot. Son ex-petite amie, Anna Rene Moore, 40 ans, avait plaidé coupable en août de sept crimes dans la même affaire, selon l’accord de plaidoyer de Flores publié par le ministère américain de la Justice.

En 2017, Flores et Moore ont rencontré l’ophtalmologiste Mark Sawusch, un riche médecin de Malibu et un investisseur avisé doté d’une valeur nette de 60 millions de dollars. Sawusch avait connu de graves épisodes de maladie mentale qui avaient conduit à son hospitalisation puis à son arrestation.

Quelques jours après avoir rencontré Sawusch, ont déclaré les procureurs fédéraux, Flores et Moore ont emménagé chez lui et ont commencé à se faire passer pour ses soignants et amis. Ils ont vécu avec Sawusch de septembre 2017 jusqu’à sa mort en mai 2018.

Selon l’accord de plaidoyer, Flores a convaincu Sawusch de lui accorder une procuration lors d’une grave dépression mentale en septembre, qui s’est soldée par son arrestation. Cette décision était censée permettre uniquement à Flores de payer la caution de Sawusch, mais le pouvoir n’a jamais été révoqué après sa sortie de prison. Flores a utilisé la procuration pour ouvrir des comptes bancaires au nom de Sawusch et accéder à son argent, ont indiqué les procureurs.

Quelques jours avant la mort de Sawusch, Flores et Moore lui ont donné du LSD, ce qui a mis la santé mentale de Sawusch en chute libre, ont indiqué les autorités. Alors que Sawusch était sous influence, Flores a modifié l’authentification à deux facteurs sur le compte de courtage de Sawusch pour accéder au téléphone de Flores, puis a lancé deux virements électroniques d’un million de dollars qui ont abouti sur ses comptes bancaires et ceux de Moore.

Sawusch est mort seul chez lui ce week-end du Memorial Day. L’accord de plaidoyer a révélé qu’avant sa mort, Flores et Moore surveillaient Sawusch via les caméras de sécurité de sa maison depuis un hôtel de luxe à Santa Monica.

Après sa mort, Flores et Moore ont continué à retirer de l’argent de ses comptes jusqu’à ce que la mère et la sœur de Sawusch les poursuivent en justice. Les fonds ont été gelés et Flores et Moore ont tenté de les récupérer grâce à divers stratagèmes de blanchiment d’argent.

Fin 2018, Flores et Moore ont affirmé que Sawusch leur avait promis sa maison et un tiers de sa succession, mais qu’il n’avait pas pu modifier son testament avant sa mort. Le litige qui a suivi concernant la succession de Sawusch a conduit les deux hommes à retirer leurs réclamations et à accepter de rembourser à la succession 1 million de dollars, ce qui n’a jamais été honoré, selon les autorités.

Le couple a déménagé au Mexique pendant la pandémie de COVID-19, où ils se sont ensuite séparés. En décembre 2022, un grand jury de Los Angeles les a tous deux inculpés pour avoir fraudé Sawusch. Flores a été arrêté à son domicile de Fresno et Moore a été arrêté dans un aéroport de Houston. Tous deux sont détenus par le gouvernement fédéral depuis janvier.

Flores encourt une peine maximale de 20 ans pour chaque chef d’accusation de fraude, de 10 ans pour chaque chef d’accusation de blanchiment d’argent et jusqu’à 20 ans pour l’accusation de complot. Il devrait être condamné le 26 février, tandis que la condamnation de Moore est prévue pour le 22 janvier.