Un homme plaide coupable d’avoir fait passer clandestinement des personnes aux États-Unis depuis le Canada

Un citoyen indien qui vivait en Ontario a plaidé coupable vendredi devant un tribunal américain pour avoir fait passer clandestinement des ressortissants étrangers de l’Inde aux États-Unis en 2020 et 2021.

Simranjit Singh, 40 ans, avait été arrêté en Ontario en juin 2022 et extradé du Canada vers les États-Unis en mars.

«En plaidant coupable, Singh a admis qu’au moins de mars 2020 à mars 2021, il a facilité le passage clandestin de nombreux ressortissants indiens du Canada aux États-Unis, via l’île de Cornwall et la réserve indienne Mohawk d’Akwesasne dans la région du fleuve Saint-Laurent. , à but lucratif », a déclaré vendredi le bureau du procureur américain du district nord de New York dans un communiqué de presse.

Singh, qui résidait à Brampton, en Ontario, risque au moins cinq ans de prison, mais pourrait également recevoir jusqu’à 15 ans de prison, une amende pouvant atteindre 250 000 $ US et trois ans de liberté surveillée. Il a plaidé coupable de « trafic d’étrangers et de complot en vue de commettre un trafic d’étrangers », selon le communiqué de presse.

Il risque également d’être expulsé des États-Unis après avoir purgé sa peine, sur la base de la décision d’un juge de l’immigration.

Les experts disent que cette affaire révèle un aperçu du fonctionnement du trafic d’êtres humains et de la façon dont les migrants peuvent être exploités pour payer des frais exorbitants.

Les autorités américaines affirment que Singh «a facilité le passage clandestin de nombreux ressortissants indiens» à travers la frontière via l’île de Cornwall et le territoire mohawk d’Akwesasne, qui se situe entre le Québec, l’Ontario et l’État de New York.

Selon des documents publiés en avril, certains migrants qui affirment que leur entrée aux États-Unis a été facilitée par Singh ont déclaré aux forces de l’ordre américaines qu’il leur avait facturé entre 5 000 et 35 000 dollars,

Ces documents détaillaient les conversations entre Singh et ses contacts, dont un appelé CW-1 qui, à une occasion, a déposé trois citoyens indiens dans un motel à New York, puis s’est rendu à Cornwall pour rencontrer Singh et percevoir 4 000 $ de salaire.

CW-1 est alors devenue nerveuse que la chambre du motel soit à son nom, selon les documents, et est retournée au motel pour récupérer les trois personnes. Les agents de la US Border Patrol ont poursuivi sa voiture après que les quatre aient quitté l’hôtel et les aient arrêtés.

À une autre occasion, Singh se serait vanté auprès d’un contact qu’il avait fait passer plus de 1 000 personnes aux États-Unis ou au Canada.

Selon le communiqué de presse, Singh doit comparaître devant un juge fin décembre.

Les autorités affirment que la géographie d’Akwesasne en fait une route populaire mais dangereuse pour les passeurs. En mars dernier, les corps de quatre migrants indiens et de quatre migrants roumains ont été retirés du fleuve Saint-Laurent à Akwesasne. Le corps de Casey Oakes, 30 ans, a également été retrouvé dans l’eau plus tôt ce mois-ci, et la police a déclaré qu’Oakes était « lié aux huit victimes décédées ».

En mars, le Canada et les États-Unis ont convenu d’un accord visant à empêcher les demandeurs d’asile de venir au Canada par des passages frontaliers non officiels, ce qui pourrait entraîner des passages à risque et des stratagèmes tels que celui que Singh est accusé de diriger, ont averti les critiques.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de CTV News Toronto.