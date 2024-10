Un homme plaide coupable d’avoir étranglé mortellement un compagnon de cellule sourd dans la prison de Baltimore

BALTIMORE– Un homme a plaidé coupable d’avoir étranglé à mort son compagnon de cellule dans la prison de Baltimore il y a deux ans, concluant ainsi les poursuites dans une affaire qui soulevait d’importantes questions sur les opérations dans le centre de détention et sur le système judiciaire encombré de la ville.

Gordon Staron, 35 ans, était accusé de meurtre au premier degré dans la mort par strangulation de son compagnon de cellule Javarick Gantt, un homme sourd qui comptait sur la langue des signes pour communiquer. Les responsables de la prison ont refusé de répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles Staron – déjà suspecté de meurtre à l’époque – avait été placé dans la même cellule que Gantt, qui était handicapé et faisait face à des accusations relativement mineures.

Le procureur de l’État de Baltimore, Ivan Bates, qui a annoncé l’année dernière qu’il aiderait personnellement à poursuivre l’affaire impliquant la mort de Gantt, a déclaré mardi que Staron avait plaidé coupable.

Staron était détenu pour meurtre dans une autre affaire lorsqu’il a tué Gantt. Un jury l’a récemment reconnu coupable dans cette affaire antérieure, dans laquelle les procureurs ont déclaré que Staron s’était armé d’une hache et avait poignardé à mort un homme de 63 ans à un arrêt de bus de Baltimore. Il sera condamné le 19 décembre dans les deux cas.

Bates avait précédemment déclaré qu’il demanderait la perpétuité sans libération conditionnelle pour Staron.

« Lorsque j’ai fait campagne pour ce poste, j’ai promis d’être un champion et un défenseur de notre communauté de personnes âgées et handicapées à Baltimore, et les résultats de ces affaires garantiront sans aucun doute que M. Staron ne reviendra jamais dans nos rues pour commettre d’autres actes malveillants. contre des personnes vulnérables », a déclaré Bates dans un communiqué mardi.

Un message texte sollicitant des commentaires a été laissé mercredi à l’avocat de Staron.

Gantt, 34 ans, avait été emprisonné pendant des mois alors que ses dossiers traînaient dans un système judiciaire encombré. Ses accusations découlent d’un conflit domestique survenu en 2019 au cours duquel personne n’a été grièvement blessé. Mais en grande partie parce qu’il a manqué les dates d’audience et les contrôles de probation, il a été placé en détention sans caution et est resté derrière les barreaux en attendant son procès.

Mesurant un peu plus de 5 pieds et pesant environ 105 livres (48 kilogrammes), Gantt était fréquemment la cible d’intimidateurs. La langue des signes était sa première langue ; ses compétences en lecture et en écriture étaient limitées. Dans les semaines qui ont précédé sa mort, selon ses proches, il a exprimé des inquiétudes concernant la sécurité de son compagnon de cellule, affirmant qu’il préférait être hébergé seul.

La porte de leur cellule était verrouillée depuis près de 12 heures lorsque Gantt a été retrouvé mort vers 6 heures du matin, selon les archives judiciaires.

« Des témoins… ont rapporté avoir entendu le détenu sourd-muet Gantt faire du bruit et frapper à la porte de sa cellule » pendant la nuit, selon les documents d’accusation.

Les procureurs n’ont révélé aucun mobile dans aucune des deux affaires de meurtre.