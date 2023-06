Un homme plaide coupable d’avoir causé de la détresse à cause du maillot offensif de Hillsborough lors de la finale de la FA Cup | Nouvelles du football

Un homme a plaidé coupable d’avoir affiché des écrits menaçants ou abusifs susceptibles de causer du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse après avoir porté une chemise faisant référence à la catastrophe de Hillsborough lors de la finale de la FA Cup.

James White, 33 ans, du Warwickshire, a reconnu lundi l’accusation devant le tribunal de première instance de Willesden.

Le maillot faisait référence à la catastrophe de Hillsborough, où 97 supporters sont morts à la suite d’un béguin lors d’un match entre Liverpool et Nottingham Forest au Hillsborough Stadium de Sheffield en 1989.

Ils ont été tués illégalement au milieu d’un certain nombre d’erreurs policières, a statué un jury d’enquête en 2016.

White a reçu une ordonnance d’interdiction de football de quatre ans qui lui interdit d’assister à tous les matchs de football réglementés au Royaume-Uni. Il a également été condamné à une amende de 1 000 £ avec un supplément de 400 £ et 85 £ de frais.

En mars 2023, les clubs ont appelé conjointement les fans à mettre fin aux « chants tragiques » avant un match de Premier League à Anfield.

Les rivaux de longue date ont publié une déclaration du manager de Liverpool Jurgen Klopp et de son homologue United Erik ten Hag appelant à la fin des chants et des abus en ligne sur des tragédies telles que Hillsborough et l’accident d’avion de Munich en 1958, qui a entraîné la mort de 23 personnes. , dont huit joueurs de United.

« Il est inacceptable d’utiliser la perte de vie – en relation avec n’importe quelle tragédie – pour marquer des points, et il est temps que cela cesse », a déclaré Ten Hag.

« Ces responsables ternissent non seulement la réputation de nos clubs mais aussi, et c’est important, la réputation d’eux-mêmes, des supporters et de nos grandes villes. »

La rivalité est intense mais ne devrait pas franchir la ligne, a convenu Klopp.

« Nous voulons que l’occasion soit partisane et nous voulons que l’atmosphère soit électrique », a déclaré le manager de Liverpool. « Ce que nous ne voulons pas, c’est tout ce qui va au-delà de cela et cela s’applique particulièrement au genre de chants qui n’ont pas leur place dans le football. »