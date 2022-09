Un homme plaide coupable d’avoir brisé des vitres à Planned Parenthood

PORTLAND, Oregon (AP) – Un homme qui a brisé les fenêtres et les caméras de sécurité d’une clinique Planned Parenthood dans le sud-ouest de l’Oregon parce qu’il s’opposait à l’avortement a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de violation de la loi fédérale sur la liberté d’accès aux entrées des cliniques.

Devin Kruse, 27 ans, de Grants Pass, Oregon, a plaidé coupable lundi, a rapporté The Oregonian/OregonLive.

Kruse a admis avoir cassé cinq caméras de sécurité, une fenêtre et une pancarte à la clinique Grants Pass le 23 novembre, selon son accord de plaidoyer. Il a également déclaré être revenu plusieurs jours plus tard et avoir jeté un bloc de béton à travers une fenêtre, démoli un système d’interphone et cassé des ampoules, selon des documents.

Il a déclaré aux agents qui l’avaient arrêté que toutes les installations de Planned Parenthood devaient être fermées, conformément à l’accord.

« Le premier amendement ne permet pas aux individus de violer les droits civils d’autrui. Dans ce cas, les actes destructeurs et intimidants de M. Kruse ont empêché les femmes d’accéder à des services vitaux de santé reproductive et de grossesse », a déclaré Natalie Wight, avocate américaine de l’Oregon, dans un communiqué.

Lors d’une détermination de la peine prévue au début de l’année prochaine, les procureurs recommanderont qu’il encoure deux ans de probation, un pour chaque chef d’accusation. Il a également accepté de verser une restitution à Planned Parenthood d’un montant à déterminer.

The Associated Press