Un homme plaide coupable d’avoir aspergé la statue de “Bewitched” de peinture rouge

SALEM, Mass. (AP) – Un homme sera condamné à 18 mois de probation après avoir plaidé coupable d’avoir vandalisé la statue “Bewitched” en arrosant l’attraction touristique de Salem, Massachusetts avec de la peinture rouge au cours de l’été.

Le résident de 32 ans a été initialement condamné à un an de prison, mais un juge du tribunal de district de Salem a suspendu la peine à condition que l’homme rembourse le coût de la réparation des dommages infligés à la statue de bronze, a rapporté mardi The Salem News.

La statue représente l’actrice Elizabeth Montgomery – en tant que personnage principal Samantha Stephens dans la sitcom des années 1960 – assise sur un balai devant un croissant de lune.

En juin, un procureur a déclaré que l’homme “vivait une période difficile et voulait faire quelque chose pour se faire arrêter”, et a été détenu sous caution. Son avocat a déclaré qu’il vivait dans un refuge depuis deux semaines depuis la fin de son mariage et qu’il cherchait un nouvel emploi.

Il a également été accusé de conduite désordonnée, qui sera licencié après 30 jours.

La statue a été érigée dans la ville célèbre pour les procès de sorcières de 1692 en 2005, malgré les protestations de certains qui ont déclaré qu’elle banalise la tragédie des procès.

The Associated Press