Un homme plaide coupable d’avoir aidé 2 autres accusés dans la fusillade mortelle du rappeur Young Dolph

Un homme du Tennessee a plaidé coupable vendredi d’avoir aidé deux autres hommes accusés d’avoir tué par balle le rappeur Young Dolph dans une embuscade diurne dans une boulangerie de Memphis.

Jermarcus Johnson, 26 ans, a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de complicité après coup. Le juge Lee Coffee a approuvé un accord de plaidoyer avec les procureurs, lui permettant d’éviter un procès. Il pourrait témoigner lors d’un futur procès dans le cadre du meurtre de Young Dolph en novembre 2021, dont le vrai nom était Adolph Thornton Jr.

Johnson est le premier des quatre accusés à plaider coupable ou à être condamné dans la fusillade de Young Dolph, qui a secoué Memphis et secoué le monde du divertissement. Le rappeur, propriétaire de label et producteur de 36 ans achetait des biscuits près de sa maison d’enfance à Memphis lorsqu’il a été abattu par deux hommes qui se sont rendus à la boulangerie dans une Mercedes Benz volée, ont annoncé les autorités.

Johnson a reconnu avoir aidé les deux suspects de tir à communiquer par téléphone portable après le meurtre alors qu’ils fuyaient les autorités et avoir aidé l’un d’eux à communiquer avec son agent de probation après le meurtre.

Demarcus Johnson doit être condamné le 10 août et risque de six à 12 ans de prison pour le meurtre mortel de Young Dolph, vu ici sur scène à Los Angeles le 24 juin 2017. (Bennett Raglin/Getty Images)

Lors de son interrogatoire par le procureur Paul Hagerman, Johnson a reconnu avoir pris possession d’une voiture après avoir tiré sur le suspect Justin Johnson, son demi-frère. La voiture n’était pas celle liée au meurtre, a déclaré Hagerman. Jermarcus Johnson a également identifié une photo sur laquelle Justin Johnson portait les mêmes vêtements que l’un des deux tireurs accusés d’avoir abattu Young Dolph le jour où le rappeur a été tué.

Hagerman a déclaré que Jermarcus Johnson n’avait joué aucun rôle dans le meurtre de Young Dolph, mais qu’il était l’un des « acteurs multiples » faisant différentes choses à ce sujet.

Hagerman a déclaré après l’audience que traiter une affaire avec plusieurs accusés, c’est « un peu comme jouer aux échecs ».

« Vous devez mettre en place vos pièces », a-t-il déclaré.

Jermarcus Johnson a été initialement accusé de l’infraction la plus grave de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, selon un acte d’accusation. Jermarcus Johnson a aidé Justin Johnson à communiquer avec l’autre suspect, Cornelius Smith, selon l’acte d’accusation.

L’avocat de Jermarcus Johnson, Josh Corman, a déclaré aux journalistes que son client était un participant involontaire qui a été entraîné après le meurtre.

« Parfois, c’est l’une de ces leçons, vous devez faire attention à qui vous connaissez et à qui vous vous associez », a déclaré Corman. « Dans ce cas, c’est un de ses demi-frères qui s’est présenté un jour à son appartement et avait un téléphone et une voiture. »

3 autres ont plaidé non coupable

Justin Johnson et Smith ont plaidé non coupables d’accusations de meurtre au premier degré. Le quatrième homme accusé dans l’acte d’accusation, Hernandez Govan, a également plaidé non coupable de meurtre au premier degré. Govan est accusé d’avoir organisé le meurtre.

Le mobile du meurtre n’a pas été révélé.

Après la mort du rappeur en 2021, les Memphis Grizzlies de la NBA lui ont rendu hommage lors d’un match. (Matt Krohn/USA Today Sports/Reuters/CNN)

Le jeune Dolph était connu à Memphis pour ses œuvres caritatives et son succès en tant qu’artiste musical indépendant et homme d’affaires. Lorsqu’il a été tué, Young Dolph était en ville pour rendre visite à un parent malade et distribuer des dindes de Thanksgiving dans une église.

Après sa mort, Memphis a donné son nom à une rue et les Memphis Grizzlies de la NBA lui ont rendu hommage lors d’un match. Des peintures murales du rappeur ont été peintes dans toute la ville et un musée éphémère le représentant a été ouvert plus tôt cette année.

La boulangerie, Makeda’s Homemade Cookies, est devenue un site commémoratif impromptu pour le rappeur tué. Il a été fermé pendant des mois après la fusillade, mais a rouvert depuis.

Justin Johnson et Smith sont détenus en prison. Govan a reçu une caution de 90 000 $ US pour des raisons de sécurité et de santé et il est assigné à résidence.

Johnson risque six à 12 ans de prison lors de la détermination de la peine à une date ultérieure.