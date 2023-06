Un homme plaide coupable d’avoir agressé la représentante Angie Craig du Minnesota dans un immeuble à DC

WASHINGTON (AP) – Un homme a plaidé coupable jeudi d’avoir agressé la représentante démocrate Angie Craig du Minnesota dans l’ascenseur de son immeuble à Washington en février, selon les archives judiciaires.

Kendrid Khalil Hamlin a plaidé coupable à des accusations d’agression contre un membre du Congrès et d’agression contre des agents des forces de l’ordre, selon le dossier du tribunal. Hamlin a également été accusé d’avoir agressé deux officiers alors qu’ils tentaient de l’arrêter le jour même de l’attaque de Craig.

Les avocats de Hamlin ont déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il « acceptait la responsabilité de ses actes aujourd’hui avec l’espoir sincère d’évoluer vers la réadaptation et le traitement de santé mentale qu’il souhaite et dont il a tant besoin ».

« Malheureusement, nous savons que le traitement et la réhabilitation n’auront pas lieu en prison. Nous espérons que toutes les parties pourront travailler ensemble pour enfin offrir à M. Hamlin la possibilité d’obtenir un soutien et un traitement en santé mentale, ainsi qu’un logement stable à sa libération », ont déclaré ses défenseurs publics fédéraux, Katie D’Adamo Guevara et Eugene Jeen. -Jeune Kim Ohm.

Un porte-parole de Craig a déclaré que son bureau n’avait pas de commentaire immédiat.

Craig prenait du café dans le hall de son immeuble lorsqu’elle a remarqué un homme qui faisait les cent pas, a écrit un agent spécial de la police du Capitole des États-Unis dans des documents judiciaires. L’homme est entré dans l’ascenseur avec elle et a dit qu’il devait aller aux toilettes et entrait dans son appartement, a écrit l’agent.

Après qu’elle ait dit qu’il ne pouvait pas, il l’a frappée sur le côté du visage et l’a attrapée près du cou avant qu’elle ne s’échappe en lui jetant sa tasse de café chaud par-dessus son épaule, selon les documents judiciaires.

Le chef de cabinet de Craig a déclaré après l’agression qu’il n’y avait aucune preuve qu’il était politiquement motivé.

Les procureurs ont déclaré dans des documents judiciaires que Hamlin avait de nombreuses condamnations antérieures, notamment pour avoir agressé un policier.

Craig a remporté un troisième mandat en novembre dans le 2e district suburbain à rural au sud de Minneapolis et de St. Paul dans l’une des courses à la Chambre les plus chères du pays, frustrant le meilleur espoir du GOP de renverser un siège du Minnesota lors d’une élection qui a donné Républicains une faible majorité à la Chambre.

The Associated Press