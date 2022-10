Un homme plaide coupable dans l’incendie d’une voiture de police lors d’une manifestation contre George Floyd

PHILADELPHIE (AP) – Un homme qui a admis avoir incendié un véhicule de police lors de manifestations à Philadelphie contre le meurtre de George Floyd par la police a plaidé coupable à des accusations fédérales.

Carlos Matchett, 32 ans, d’Atlantic City, New Jersey, a plaidé coupable vendredi à des chefs d’accusation d’entrave à l’application de la loi lors d’un trouble civil et de voyage pour inciter à une émeute, a rapporté le Philadelphia Inquirer. En échange des plaidoyers, les procureurs ont accepté d’abandonner les accusations d’incendie criminel qui auraient entraîné une peine de prison minimale obligatoire de sept ans.

Matchett, qui doit être condamné en février, est le quatrième accusé à reconnaître avoir incendié des voitures de police lors d’une manifestation de masse devant l’hôtel de ville de Philadelphie en mai 2020. Il a également été inculpé lors d’une manifestation à Atlantic City le lendemain qui a commencé pacifiquement mais s’est terminée avec le vol et le vandalisme dans les magasins d’usine.

Selon une plainte pénale, la police du New Jersey a arrêté Carlos Matchett sur les lieux avec un couteau pliant, une hachette et un pot contenant ce qui semblait être de l’essence. Les autorités ont allégué qu’il avait une page de médias sociaux contenant un message indiquant “LETS START a RIOT” et une vidéo le montrant exhortant les gens à entrer dans un magasin.

Matchett a reconnu devant le tribunal avoir mis le feu à une voiture de police renversée à Philadelphie, affirmant qu’il avait aspergé la voiture d’essence à briquet avant de jeter toute la bouteille dans la voiture en feu. Il a également reconnu avoir diffusé en direct ses efforts pour encourager le pillage à Atlantic City.

Trois autres personnes restent accusées d’avoir incendié des voitures de police à Philadelphie lors de la manifestation ; un attend sa condamnation et deux sont jugés.

The Associated Press