Un homme plaide coupable à une conduite en état d’ébriété droguée pour un accident qui a tué des étudiants de l’Université Judson – Shaw Local

Trevon Morris, 22 ans, a plaidé en aveugle jeudi contre un chef d’accusation de conduite aggravée sous l’influence du cannabis, causant la mort.

Un procureur du comté de Kane a déclaré au juge John Barsanti que Morris avait 15 nanogrammes par millilitre de THC dans son sang lorsqu’il a été testé après l’accident d’avril 2021. C’est trois fois la limite légale d’intoxication au cannabis.

Elle a également déclaré que Morris conduisait à plus de 91 mph dans la nuit du 20 avril 2021, lorsqu’il a heurté une voiture transportant quatre étudiants de Judson.

Morris roulait vers le nord sur la route 31 ; les étudiants tournaient à gauche vers le campus.

Les autorités ont allégué que Morris et Kahleel L. Steele, 23 ans, de Carpentersville couraient lorsque la voiture de Morris a heurté une Pontiac transportant Dallas Colburn et Nathanael Madison, ainsi que deux autres étudiants de Judson. Colburn et Madison, tous deux âgés, ont été tués. L’impact de l’accident a divisé la Pontiac en deux. La moitié arrière s’est envolée, a franchi un garde-corps et s’est retrouvée dans un champ.

Colburn et Madison, qui étaient assis sur le siège arrière, ont été éjectés. L’un d’eux ne portait pas de ceinture de sécurité et s’est retrouvé à 70 pieds. Le corps de l’autre s’est retrouvé à 37 pieds.

Le procureur a demandé à Barsanti de révoquer la caution de Morris en attendant la condamnation, mais Barsanti a refusé. La prochaine date d’audience de Morris est le 9 décembre. Il pourrait être condamné à une probation ou à une peine de six à 28 ans de prison.

Steele attend son procès. Sa prochaine date d’audience est le 17 novembre.

https://www.dailyherald.com/news/20221020/man-pleads-guilty-to-drugged-dui-for-crash-that-killed-judson-university-students