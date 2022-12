Un homme plaide coupable à un crime de haine fédéral pour avoir brûlé une croix

JACKSON, Mississippi (AP) – Un homme du Mississippi qui a brûlé une croix dans sa cour avant pour intimider ses voisins noirs a plaidé coupable à un crime de haine devant un tribunal fédéral, a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

Axel Cox, 24 ans, de Gulfport, a été accusé d’avoir enfreint la loi sur le logement équitable lors de l’incident de décembre 2020, selon les archives judiciaires.

Le ministère de la Justice a déclaré que Cox avait rassemblé des fournitures chez lui, avait assemblé une croix en bois dans sa cour avant et l’avait calée pour que ses voisins noirs puissent la voir. Il l’a ensuite aspergé d’huile moteur et y a mis le feu. Il s’est également adressé à la famille avec un langage racial désobligeant, selon les archives.

Un grand jury l’a inculpé en septembre. L’avocat de Cox, Jim Davis, a déposé un avis d’intention pour qu’il plaide coupable à l’incendie de la croix le 22 novembre 2022. Davis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire jeudi.

Davis a déclaré au Biloxi Sun Herald que Cox réagissait au fait que ses voisins auraient tiré et tué son chien. Il a ajouté que son client avait agi « de manière totalement inappropriée ».

Le Ku Klux Klan et d’autres groupes suprématistes blancs pratiquent depuis longtemps les incendies de croix pour intimider les Noirs et les Juifs.

“Brûler une croix évoque la longue et douloureuse histoire, en particulier dans le Mississippi, d’intimidation et de violence physique imminente contre les Noirs”, a déclaré Kristen Clarke, procureure générale adjointe de la Division des droits civils du ministère de la Justice. “Le ministère de la Justice continuera de poursuivre ceux qui utilisent la violence à caractère raciste pour éloigner les gens de leur domicile ou de leur communauté.”

Une audience de détermination de la peine est prévue pour le 9 mars. Cox encourt un maximum de 10 ans de prison, une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ou les deux, selon le ministère de la Justice.

Le département de police de Gulfport et le bureau extérieur du FBI à Jackson ont enquêté sur l’affaire.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press