Un homme philippin voyage avec un oreiller en ayant le visage de sa femme, Internet l’aime

Début juillet, Raymond et Joanne Fortunado ont prévu un voyage à Coron aux Philippines. Joanne, qui est mannequin indépendante, a dû renflouer et annuler son projet de voyage avec son mari en raison d’engagements professionnels, rapporte un média philippin, Kami,

Mais cela n’a pas découragé Raymond, qui est parti en vacances sans elle. Pour marquer sa présence, il prit un oreiller avec le visage de sa femme imprimé dessus. Raymond s’est assuré d’inclure l’oreiller dans tout son journal de voyage à Coron alors qu’il voyageait autour de l’île à couper le souffle. Il est allé à la distance romantique avec l’oreiller. Prenant son compte Facebook, il a partagé une série de photos de lui voyageant avec l’oreiller.

Dans l’album, il a ajouté des photos du ciel à l’eau. Il a partagé un cliché assis avec l’oreiller dans l’avion et un sur lequel il a cliqué dans son allée. Il a même emmené l’oreiller avec lui dans les destinations touristiques, les marchés locaux, les petits déjeuners et même dans la piscine. Le mari a même insisté pour que d’autres personnes cliquent sur une photo avec l’oreiller.

Jetez un œil à son message :



On dit que Raymond a fait la promesse à sa femme qu’il l’emmènerait avec elle chaque fois qu’il voyagerait quelque part et il l’a effectivement tenue. L’oreiller est un cadeau de sa femme. La série de photos partagées par lui fait maintenant le tour d’Internet et a laissé les internautes en haleine.

On dit aussi que pendant qu’il se disputait avec sa partenaire sur un problème avant de partir en vacances, elle est rapidement venue et l’a même reçu à l’aéroport et a cliqué sportivement sur une photo avec l’oreiller.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici