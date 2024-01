Un homme « perturbé » poignarde à mort ses parents à Borough Park, Brooklyn : sources

Métro





Un homme « perturbé », que les membres de la communauté ont décrit comme un « cinglé », a poignardé à mort ses parents âgés à Brooklyn samedi soir, ont indiqué la police et des sources.

La police a répondu à un appel au 911 au 1158 45th St. à Borough Park vers 17h20 et a trouvé un homme et une femme, tous deux âgés de 75 ans, avec de multiples coups de couteau sur tout le corps, a indiqué la police.

Le mari et la femme, identifiés comme Jacob et Rachel Sperber, ont été emmenés à l’hôpital Maimonides où leur décès a été constaté, selon la police de New York.

Le fils des victimes se serait barricadé dans l’appartement après le massacre.

Le tueur présumé, un homme chauve avec des égratignures rouges sur la tête, des lunettes et une barbe, a été attaché sur une civière et chargé dans une ambulance sous les yeux d’une foule.

Il a ignoré les questions du Post alors que EMS l’emmenait.

L’auteur présumé du coup de couteau a été évacué des lieux dans une ambulance. Paul Martinka

L’homme aurait poignardé sa mère et son père, selon des sources. Paul Martinka

La police a confirmé qu’il s’agissait d’un homme de 46 ans a été arrêtée en tant que personne d’intérêt environ une heure après le premier appel.

Les responsables de la police de New York n’ont pas immédiatement nommé l’homme ni précisé sa relation avec les victimes, mais des sources policières et des voisins ont déclaré au Post que l’homme emmené était le fils adulte du couple qui avait eu des « problèmes dans sa vie ».

Un voisin a déclaré qu’un habitant de l’immeuble avait appelé Hatzolah, le service d’urgence volontaire juif, après avoir entendu des bruits venant de l’appartement au-dessus d’eux.





« C’est un gars perturbé. Il est maladroit. Il est également très calme et réservé. Il a eu des problèmes dans sa vie », a déclaré un autre voisin à propos du fils.

Il vivait avec ses parents, que les voisins décrivaient avec tendresse.

«Ses parents sont des gens très gentils. Des gens tranquilles, pour eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Une foule s’est rassemblée pour regarder la scène sur la 45e rue à Brooklyn. Paul Martinka

Un homme et une femme de 75 ans ont été retrouvés blessés par arme blanche. Ils sont tous deux décédés à l’hôpital. Paul Martinka

« C’est un homme tellement gentil, le père. Un homme si calme.

Le deuxième voisin a dit qu’il venait de prier avec Jacob Sperber plus tôt samedi.

Shlomo Antin, un habitant de Borough Park, a décrit le fils du couple comme un « cinglé », mais a déclaré que son père était un membre bien-aimé de la communauté.

“Nous savions tous que le fils était bizarre”, a déclaré Antin aux journalistes à proximité des lieux.

Hatzolah arrive avec la victime au centre médical Maimonides. Paul Martinka

Les enfants regardent depuis leur fenêtre la scène du crime à Borough Park. Paul Martinka

La police entre dans le bâtiment où l’attaque au couteau a eu lieu à Brooklyn. Paul Martinka

« Il était parfois déprimé, parfois défoncé… il était plutôt [a] bizarre », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il aurait souhaité que le fils puisse être envoyé dans « une sorte d’établissement » pour un traitement de santé mentale.

Mais Antin a décrit Jacob Sperber comme « une personne spéciale » qui nourrissait les gens affamés du quartier et les invitait chez lui pour manger, a-t-il déclaré.

“Il appartenait à une autre génération”, a-t-il ajouté.

“Il y avait tellement de gens qui le connaissaient.”

Aucune arrestation ni accusation n’avait été déposée à minuit.











