Un homme perd une clé USB contenant des données sur les habitants de toute la ville après une soirée

Boire un verre après le travail semblait être une bonne idée, mais pour un travailleur au Japon, la gueule de bois risque de durer un certain temps.

Le travailleur anonyme a perdu une clé USB contenant les détails personnels de chaque habitant de la ville d’Amagasaki, au nord-ouest d’Osaka, après être allé boire un verre cette semaine, selon un communiqué publié jeudi par le gouvernement de la ville.

La chaîne de télévision publique NHK a rapporté que le travailleur, un homme dans la quarantaine, s’était endormi dans la rue après avoir bu de l’alcool dans un restaurant. Quand il s’est réveillé, son sac contenant la clé USB avait disparu.

L’homme travaille pour une entreprise chargée de fournir des avantages aux ménages exonérés d’impôts, selon le communiqué du gouvernement de la ville.

Mardi, il s’est rendu au centre d’information de l’administration municipale et a transféré les données des habitants sur une clé USB. Les données comprenaient les noms, dates de naissance et adresses de 465 177 personnes, selon le communiqué – l’ensemble de la population de la ville.

La clé USB contenait également des informations sensibles, notamment des détails fiscaux, des noms et des numéros de compte bancaire, ainsi que des informations sur les ménages recevant une aide publique telle que des frais de garde d’enfants.

Mercredi, l’employé a cherché la clé USB mais ne l’a pas trouvée, il a donc déposé une plainte pour objet perdu auprès de la police, selon le communiqué du gouvernement. Plus tard dans l’après-midi, la société a informé les autorités municipales de la perte.

Le lecteur flash est crypté et aucune fuite de données n’a encore été confirmée, ont indiqué les autorités dans le communiqué.

Elle a ajouté que, bien que l’employé ait été autorisé à accéder aux données, il n’avait pas été autorisé à les transférer sur un appareil électronique distinct. La déclaration a également critiqué l’employé pour ne pas avoir effacé les données de la clé USB après avoir terminé son travail au bureau de la ville et pour l’avoir transporté personnellement au lieu d’utiliser un moyen de transport plus sûr.

Les autorités ont tenu une conférence de presse jeudi, le maire de la ville et d’autres responsables s’inclinant pour présenter des excuses aux habitants.

La ville effectuera des paiements aux ménages éligibles sans délai et fournira plus d’informations sur l’affaire au fur et à mesure de l’enquête, a déclaré le communiqué officiel – qui s’est terminé par un rappel pointu pour les employés du gouvernement d’obtenir la permission avant de sortir les clés USB des bureaux de la ville. .