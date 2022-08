Un homme perd un bras après un méchant accident au gymnase, voici ce qui s’est passé exactement

L’exercice est important pour rester en bonne santé et en forme. Mais tout excès peut causer des problèmes, même l’exercice. Les blessures sont courantes lors des exercices, mais elles peuvent s’aggraver si ces blessures deviennent une menace pour votre vie. Un Australien s’est fait arracher le biceps de son coude et il s’est retrouvé avec une douleur atroce.

Gabriel Mckenna-Lieschke, un résident d’Adélaïde, en Australie, effectuait des flexions des biceps avec des poids de 50 kg, ce qui a fait bâcler son bras. Il a ensuite été transporté à l’hôpital pour faire recoller son biceps. Cependant, son bras avait enflé jusqu’à 3 fois la taille normale après l’opération et a dû être ramené d’urgence à l’hôpital. L’état de santé du jeune homme de 29 ans s’est rapidement aggravé et il est tombé dans un coma de 10 jours.

Selon The Sun, l’incident s’est produit en novembre 2020. Lorsqu’il s’est réveillé du coma, il a été horrifié de constater qu’il avait perdu plus de la moitié de sa main gauche. Gabriel a expliqué que c’était dû à une infection bactérienne. Après l’opération, les médecins ne lui avaient prescrit aucun antibiotique pour prévenir l’infection, ce qui a provoqué la contamination de son bras par des bactéries mangeuses de chair.

La bactérie nommée fasciite nécrosante rongeait sa chair et est devenue une menace pour sa vie. Pour cette raison, les médecins ont informé la famille de Gabriel de se préparer au pire. Ils ont été forcés de lui amputer le bras pour lui sauver la vie. Actuellement, Gabriel se concentre sur une forme physique optimale et participe aux Jeux paralympiques de Paris qui doivent avoir lieu en 2024. Il espère courir pour l’équipe australienne de cyclisme sur piste pour laquelle il a besoin de prothèses spéciales. Il a créé une page GoFundMe pour soutenir son rêve car l’équipement et la thérapie lui coûtent cher. L’entraînement, les massages et la physiothérapie lui coûtaient à eux seuls 1 000 $ et l’équipement lui coûterait un supplément.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici