Un homme perd 70 kg en un an après que sa petite amie a rompu avec lui parce qu’il était “trop ​​gros”

Un homme a perdu 70 kg en l’espace d’une seule année et bien que son engagement à maintenir sa forme physique soit certainement louable, la raison pour laquelle cela s’est produit était assez malheureuse. Puvi, qui pesait alors 139 kg, a été rompu par sa petite amie qui l’a insulté d’être “trop ​​gros”. Il a fait le choix d’aller au gymnase et de changer son style de vie après avoir commencé à se sentir conscient de son poids alors que son partenaire mettait fin aux choses avec lui, a rapporté Daily Star.

Puvi a également expliqué comment il ne portait qu’une seule veste parce que c’était la seule qui lui irait, et comment les gens lui posaient des questions à ce sujet. “Pourquoi tu as toujours mis cette veste, frère, qu’est-ce que tu caches sous ce grand gars”, lui demandaient les gens en se moquant. Son parcours de transformation lui a également valu 90 000 abonnés étranges sur TikTok.

Alors que de nombreuses personnes ont été inspirées par la transformation physique de Puvi, cela indique les normes très nocives d ‘«attractivité» que la société stipule et comment cela pourrait coûter mentalement aux gens.

“Mon mec est devenu une personne complètement différente”, a commenté un utilisateur d’Instagram. « J’ai dû regarder la vidéo plusieurs fois. A été convaincu que c’était une personne différente. Bon travail. Très inspirant », a écrit un autre. “🙌J’adore tout dans cette vidéo, mais ce que j’aime le plus, c’est que vous voyez la progression de la confiance passer des cendres à un Phoenix 🔥… s’entraîner dans un gymnase à domicile avec ce qu’il a, jusqu’à tard dans la nuit dans un plus grand gymnase (vous pouvez voir la poubelle de fin de journée en cours), à être dans le plein mélange. 👏👏Cet homme est #inspiration et la preuve que la persévérance, le courage et la constance PAYENT.🙌[sic]» dit encore un autre.

Cependant, le parcours de transformation envoie un message néfaste sur les normes sociétales aux gens. Il n’est pas vrai que pour avoir une « valeur », un individu doit répondre à des idéaux physiques possibles ou impossibles fixés par la société. Alors que la santé physique, bien sûr, est quelque chose à rechercher dans la mesure du possible, l’aspect de la santé mentale n’en est pas beaucoup parlé, comme cela est évident dans le cas de Puvi.

