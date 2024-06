Un homme perd 45 livres en 3 mois grâce à une nouvelle option chirurgicale

Le poids ne lui colle plus.

Un Texas est à mi-chemin de son objectif de perte de poids de 90 livres après avoir subi une nouvelle option de chirurgie bariatrique impliquant des aimants.

« J’ai pu améliorer considérablement ma qualité de vie et je suis donc très, très heureux et épanoui, et j’ai l’impression d’avoir remonté le temps », Kenneth Yerrid, 50 ans, a déclaré à la filiale NBC à Dallas/Fort Worth la semaine dernière.







Le système chirurgical magnétique Levita (MARS) a obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration en août 2023 pour les procédures abdominales, y compris l’ablation de la vésicule biliaire et la chirurgie bariatrique. Fil d’affaires

Yerrid courait un risque plus élevé de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral parce qu’il souffrait d’hypertension artérielle, de diabète et d’hypercholestérolémie – une trinité qui constitue la base du syndrome métabolique.

Lorsque le régime alimentaire et l’exercice n’ont pas eu d’impact, Yerrid a accepté de devenir la première personne au Texas à utiliser le système chirurgical magnétique Levita (MARS).

« J’avais l’impression d’être dans des sables mouvants » Yerrid a déclaré dans un communiqué le mois dernier. « J’avais des douleurs dans les articulations et cela m’a fait prendre du poids. Je ne mangeais pas sainement. Ce n’est que lorsque j’ai subi l’opération que j’ai pu commencer à améliorer ma santé.

Voici comment cela fonctionne : Une pince dotée d’une petite extrémité magnétique est placée sous la peau pour saisir et rétracter les tissus et les organes. La pince est contrôlée par un aimant externe sur un bras robotique. Le chirurgien utilise ce bras robotique et un deuxième bras qui tient une caméra pour voir l’intérieur du patient.







Levita Magnetics, basée en Californie, affirme que cette technique signifie moins d’incisions chirurgicales, ce qui entraîne moins de douleur, une récupération plus rapide et moins de cicatrices. YouTube / Levita Magnétique

Levita Magnetics, basé en Californie, promet moins d’incisions chirurgicales, ce qui entraînerait moins de douleur, une récupération plus rapide et moins de cicatrices.

« Dans un pontage gastrique, vous réduisez la taille de l’estomac, puis redirigez le canal alimentaire », a expliqué le Dr Chad Carlton du Texas Health Presbyterian Hospital Plano, qui a pratiqué l’opération sur Yerrid, à la station NBC. « La réorientation du canal alimentaire aide [Yerrid] contrôle la satiété, l’appétit, la faim et lui donne un contrôle direct sur ces maladies métaboliques, notamment le diabète, l’hypertension artérielle et l’apnée du sommeil.

Carlton a déclaré que l’utilisation du système chirurgical magnétique lui avait permis d’éviter de faire une incision douloureuse sous le sternum de Yerrid lors de son opération en mars.

Maintenant, Yerrid a perdu 45 livres – et sa tension artérielle, son taux de cholestérol et ses marqueurs diabétiques se sont améliorés.

«Je peux promener mes chiens maintenant», s’est-il exclamé. «Je peux faire des exercices légers. Cela a changé la donne.