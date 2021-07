Un homme perd 20 ans de souvenirs en une seule nuit

Un homme de Granbury, dans l’État américain du Texas, s’est réveillé à côté de sa femme, Ruth, comme n’importe quel autre matin de juillet de l’année dernière. Mais étonnamment, il n’avait aucune idée de qui elle était ni où elle vivait. Daniel Porter, qui avait alors 36 ans, pensait qu’il était « soit ivre », a couché avec une femme au hasard ou pire qu’il avait été kidnappé par un inconnu, a déclaré sa femme au Daily Mail. Elle pouvait le voir trouver une issue de secours. Ruth a dû le calmer puis lui a expliqué qu’elle était sa femme et non une kidnappeuse. Cependant, il refusa de la croire.

Heureusement pour Ruth, le couple avait emménagé dans la maison des parents de Porter qui l’a aidée à le convaincre qu’elle disait la vérité. Pourtant, il ne pouvait pas reconnaître sa fille de 10 ans, Libby, et avait même peur de leurs deux chiens.

Porter travaillait comme spécialiste de l’audition dans la ville, mais ce matin-là, il croyait que c’était les années 1990 et a commencé à se préparer pour l’école. Lorsqu’il s’est regardé dans le miroir pour se préparer, il s’est mis en colère et a demandé à sa femme pourquoi il avait l’air « vieux et gros » alors qu’il n’avait que 16 ans.

En une nuit, les deux décennies de souvenirs de Porter ont été totalement effacées en raison d’une maladie cérébrale rare. Lorsque Ruth a consulté des médecins au sujet de cette perte soudaine de mémoire, ils ont dit qu’il souffrait d’amnésie globale transitoire.

Dans cette condition, il y a une interruption temporaire de la mémoire à court terme et qu’il serait de retour à la normale dans les 24 heures. Mais, même après un an, la majeure partie de sa vie reste vide pour lui.

Heureusement, Porter a conservé des souvenirs depuis l’incident choquant qui s’est produit. Il n’a toujours aucun souvenir de quoi que ce soit depuis son adolescence, y compris le jour de son mariage et la naissance de sa fille. Sur une note positive, Ruth dit que son mari est devenu plus amical et social qu’il ne l’était auparavant.

