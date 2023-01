Un homme pense que les femmes font pipi sur les « clitorieuses » et Twitter est sous le choc

Les hommes ont maintes et maintes fois prouvé qu’ils ne savaient pas grand-chose sur le corps d’une femme et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Il y a une personne qui pense que les femmes avec de grandes lèvres font pipi par leurs « clitoris » puisqu’il devient impossible de le retenir. Oui ! vous avez bien lu. -site de blogging et partagé une capture d’écran. Il semble provenir de Reddit. Une personne, sur l’image, peut être vue en train de demander : “Pourquoi les femmes pissent-elles partout sur le siège ?”

Les réponses vous étonneront. Regarde:

La publication est devenue virale avec plus de 108 000 vues. “D’accord. Si les hommes ont un si mauvais objectif qu’ils ne peuvent pas pisser consciemment dans un trou de 40 cm de diamètre sans faire de dégâts, comment espèrent-ils avoir un jour un enfant ? », a écrit un utilisateur de Twitter. savoir comment fonctionne un vagin sans me dire que vous ne savez pas comment fonctionne un vagin.”

Voici quelques réponses :

“Ils doivent tenir et viser”…. Et je suis à nouveau hors de Twitter — Balkan Brain Barbie (Elle/Elle) (@vampyscientist) 20 décembre 2022

Peut-être que les gens s’accroupissent au-dessus des toilettes publiques pour éviter tout contact physique avec eux et que les choses deviennent désordonnées ? – smithbrainz (@smithbrainz) 20 décembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, une femme qui avait été copine a commandé des serviettes hygiéniques à l’application de livraison de nourriture Swiggy. En plus des tampons, elle a également reçu quelques biscuits au chocolat. Sameera s’est rendue sur le site de micro-blogging Twitter et a partagé son expérience sous la forme d’un tweet. Le service de livraison d’applications Le service de livraison rapide d’épicerie de Swiggy, Instamart, est devenu de plus en plus populaire dans le pays. Avec la grande popularité du marché hyperlocal, un grand nombre de recherches bizarres se sont produites.

S’adressant à Twitter, Sameera a écrit: «J’ai commandé des serviettes hygiéniques à @SwiggyInstamart et j’ai trouvé un tas de biscuits au chocolat au fond du sac. Assez réfléchi! Mais vous ne savez pas qui l’a fait, Swiggy ou le commerçant ?”

L’application elle-même a répondu au tweet désormais viral. “Nous voulons juste que vous passiez une agréable journée devant vous, Sameera. ^ Ashwin”, a écrit Swiggy.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici