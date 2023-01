Les hommes ont maintes et maintes fois prouvé qu’ils ne savaient pas grand-chose sur le corps d’une femme et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Maintenant, dans un cas récent, il y a une personne qui pense que les femmes qui n’ont pas le ventre plat ont perdu leur virginité. L’utilisateur de Twitter qui s’appelle “Ask Aubry”, s’est rendu sur le site de micro-blogging et a partagé une capture d’écran. une bosse à l’estomac d’une femme ayant perdu sa virginité et comment elle n’est pas une « compagne idéale ».

Il poursuit en disant : “cette petite bosse est leur utérus visible.” “Les ventres non plats ne sont jamais chauds que si vous êtes la raison pour laquelle ils ne sont plus plats”, a-t-il écrit. Le message est maintenant devenu viral avec plus de 932 000 vues.

“Mesdames, votre utérus est-il visible aujourd’hui ?”, lit la légende sarcastique. Jetez un coup d’œil :

« Je refuse de croire que cet homme ait déjà touché une femme. Je vomirais s’il me parlait”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Conseil de pro, mesdames : si vous mangez un énorme burrito, vous mangez un énorme burrito ET ce type ne vous draguera pas. Vous pensez que vous avez déjà une bosse à l’estomac ? Ne prenez pas le risque. Prenez un burrito. Vous ne pouvez jamais être trop sûr.

Plus tôt, le même utilisateur de Twitter a partagé une capture d’écran. Il semble provenir de Reddit. Une personne, sur l’image, peut être vue en train de demander : “Pourquoi les femmes pissent-elles partout sur le siège ?” Les réponses vous étonneront.

La publication est devenue virale avec plus de 108 000 vues. “D’accord. Si les hommes ont un si mauvais objectif qu’ils ne peuvent pas pisser consciemment dans un trou de 40 cm de diamètre sans faire de dégâts, comment espèrent-ils avoir un jour un enfant ? », a écrit un utilisateur de Twitter. savoir comment fonctionne un vagin sans me dire que vous ne savez pas comment fonctionne un vagin.”

