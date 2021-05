Un homme payé en crypto-monnaie par une start-up a demandé de le retourner après une augmentation de 700% de sa valeur

Avez-vous déjà jeté la crypto-monnaie pour la regretter plus tard après la montée en flèche des prix? Il semble que c’est ce qui est arrivé à une start-up qui a payé un employé en crypto mais qui leur a ensuite demandé de le rendre après que les prix aient grimpé en flèche.

Partageant son histoire sur marketwatch.com, un homme a écrit qu’il avait reçu son salaire contractuel payé en crypto-monnaie pour le travail de développement commercial qu’il avait effectué pour une startup technologique.

Cependant, à la suite d’une hausse de la valeur de la crypto-monnaie depuis la transaction, la société souhaite désormais que le bénéficiaire retourne la crypto-monnaie et la facture en dollars américains pour son travail effectué l’année dernière. Dans son message, l’homme ajoute que si le contrat comportait initialement cette clause de paiement en dollar américain par la société, il a frappé cette clause car il prenait tout le risque d’accepter la crypto-monnaie et qu’elle aurait pu se déprécier aussi. Il a reçu le paiement de la crypto-monnaie en août 2020 et ils ont maintenant augmenté de plus de 700%.

Il a maintenant reçu un courrier du PDG de la start-up indiquant que puisque son « travail de développement commercial » n’a généré aucun revenu pour l’entreprise, ils voudraient le remboursement du crypto-monnaie. Le courrier ajoute qu’il peut facturer son travail en dollars à la valeur d’origine de la crypto.

L’homme ajoute qu’il a travaillé avec cette entreprise dans le passé et que le PDG a l’habitude de changer les conditions de paiement au dernier moment. Il a posté son histoire et a demandé des suggestions pour une solution équitable au problème.

En réponse à la question de cet homme, le rédacteur en chef des finances personnelles de Market Watch, Quentin Fottrell, a déclaré qu’il ne devrait pas s’inquiéter de trouver une solution à cela et refuser absolument de rendre la crypto-monnaie. Suggérant que l’employeur n’aurait pas demandé de payer en dollars américains si la crypto, qu’il s’agisse de Bitcoin ou d’Ethereum, s’était dépréciée, Fottrell a ajouté que l’entreprise n’a plus le droit ni le contrôle de demander le remboursement s’il n’est plus inclus dans le contrat. .

Les experts en droit du travail partageaient également la même opinion sur la question de l’homme.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici