Un homme passe plus de deux mois à créer un “univers connu” dans Minecraft, un bloc à la fois

Certaines personnes jouent aux jeux vidéo comme passe-temps, d’autres y consacrent tout leur temps. Comme ce YouTuber qui a créé l’univers entier dans le mode créatif de Minecraft. Partageant les heures d’efforts sur sa chaîne YouTube nommée ChrisDaCow, Christopher Slayton a séduit Internet. Il a partagé tout le voyage, depuis la reproduction des couleurs exactes des océans, des jungles et du désert jusqu’à la création de sa propre “lumière spatiale”. Christopher a même dû réapprendre le théorème de Pythagore juste pour mesurer la distance entre chaque planète. Mais Christopher voulait aller plus loin. Il prévoyait de construire une entité galactique appelée “Pilier de la Création”. Regardez la vidéo ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été étonnés par la “construction” de Slayton. La création époustouflante et tous les efforts et le dévouement qu’il lui a fallu pour la créer les ont convaincus que Christopher méritait plus de reconnaissance. Ils ont été stupéfaits par la précision de son univers. Un utilisateur a commenté: «Je peux dire sans aucun doute que c’est ma vidéo YouTube préférée que j’ai regardée cette année. D’énormes accessoires pour les efforts et les résultats bro.

Un autre commentaire disait : « Chris, c’est incroyable ! Le montage, la musique, le fait que vous ayez littéralement fait du parachutisme et de la randonnée (de nuit) pour cette vidéo… Le temps, les efforts et le soin consacrés à cela sont stupéfiants et cela se voit vraiment. Revenir à certaines de vos premières vidéos, puis voir cela met vraiment les choses en perspective. Vous ne vous contentez pas de “créer des constructions minecraft”, vous créez en fait de l’art, de l’art digne d’un musée à mon avis. Félicitations pour la sortie de cette vidéo, c’est vraiment autre chose !”

“Je suis époustouflé que vous ayez réussi à intégrer autant de contenu dans une vidéo de 13 minutes. Cela aurait pu être un film de 2 heures et cela aurait été incroyable. Un immense respect pour vous et le temps que vous y consacrez », a écrit un troisième utilisateur.

Après plus d’un mois de travail acharné, Christopher avait peur que cela aboutisse à quelque chose qui ressemblait à une toile de fil enchevêtrée ou que l’univers entier brille devant ses yeux. Avec plus de 44,4 000 abonnés, il a promis que ses vidéos deviendraient “plus folles” alors qu’il continue d’emmener ses abonnés dans un voyage pour présenter la “construction” qu’il a créée.

